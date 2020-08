«Jusqu’ici tout va bien» inaugurait la nouvelle édition de Ciné sous les étoiles aux Prés Saint-Jean

Durant tout le mois d'août, la magie du cinéma en plein air prend place dans les quartiers de la ville avec cette nouvelle édition de Ciné sous les étoiles. Cette nuit, c'est «Jusqu’ici tout va bien» aux Prés Saint-Jean et les habitants du quartier étaient venus en nombre pour ce rendez-vous annuel avec le 7ème art. Plus de détails avec Info Chalon.

Ciné sous les étoiles est un rendez-vous annuel de ciné en plein air toujours très attendu des Chalonnais.



Le principe est simple : un écran de 12 x 8 mètres qui se déplace dans tous les quartiers de la ville , durant tout le mois d’août, du 6 au 27 août, cette année, pour permettre à tous les Chalonnais de découvrir ou redécouvrir, gratuitement, dès la nuit tombée, des films et dessins animés destinés à toute la famille, récents ou qui ont fait le succès des années passées.



Avant la projection, les sites sont accessibles afin de permettre à chacun de pique-niquer. Des associations pour tenir une buvette, seront présentes à l'occasion de certaines séances.



Les projections, dans certains cas, seront précédées d'animations proposées, dans le cadre de Proxi-murs, à destinations des jeunes et des moins jeunes, avec des jeux en bois, jeux de cirque et jeux de société, entre autres.



Hier, à 22 heures, c'est le quartier des Près Saint-Jean qui ouvrait le bal avec la projection de «Jusqu’ici tout va bien» (2019), une comédie signée Mohamed Hamidi, avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha et Sabrina Ouazani. Une séances présentée par Jean-Michel Morandière, adjoint au maire de Chalon-sur-Saône en charge de la Jeunesse et de la Vie de quartier.

«Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement. Pour l’équipe d’Happy Few comme pour les habitants, ce choc des cultures sera le début d’une grande histoire où tout le monde devra essayer de cohabiter et mettre fin aux idées préconçues».



Et si on en juge par les éclats de rires, le public était au rendez-vous, à l'instar de Christine et Gilles, un sympathique couple de retraités.



«Chaque année, on vient et on aime beaucoup le choix. Merci à la Ville pour cette initiative, ça nous fait vraiment du bien», déclare ce dernier.



Même son de cloche pour Jean-François qui , bien qu'habitant Rue de la Paix, est venu en vélo et en famille, pour ce rendez-vous annuel, «C'est cool! Les films sont bien choisis et un peu d'humour par les temps qui court, on en a vraiment besoin».



Pour Maryamma, c'est différent, elle découvrait Ciné sous les étoiles mais elle nous avoir adoré ce film «d'autant plus qu'une des actrices, dans le film, porte le même prénom qu('elle) et elle a vraiment la classe».



Mardi 11 août, à 22 heures, Ciné sous les étoiles sera aux Aubépins, sur la Grand Pelouse, au niveau de la Rue André Gide, pour «Comme des bêtes 2» (2019), un film d'animation de Chris Renaud et Jonathan Del Val.



Les principaux personnages de cette comédie destinée à toute la famille sont doublés, entre autres, par Willy Rovelli, Philippe Lacheau et Julien Arruti («Babysitting», «Babysitting 2», «Alibi.com», «Nicky Larson et le Parfum de Cupidon»).



«Max, le Jack Russell, doit faire face à des changements majeurs dans sa vie lorsque son propriétaire se marie et a un bébé. Max se met alors à avoir des crises d'anxiété, mais heureusement pour lui, il peut toujours compter sur tous ses amis qui sont là pour l'aider, lui et le bébé».



Afin de profiter au mieux de la soirée, nous ne saurions que trop vous conseiller d'apporter coussins, couverture, fauteuils et autres transats.



Et au cas où le mauvais temps déciderait de s'immiscer dans votre soirée ciné de plein air, les projections auront lieu à la Salle Marcel Sembat, Place Mathias, à l'horaire prévu au départ.



Bien entendu, la nourriture et les boissons seront interdites à l'intérieur de la salle. Seuls les petits sacs (sac à main, sacoche…) seront autorisés pour rentrer dans la salle de repli.



Dernier point, et non des moindres, pour respecter les réglementations sanitaires, plusieurs mesures de sécurité sont mises en place pour les séances. Afin de respecter la distanciation sociale, un traçage au sol marquera les emplacements pour chaque groupe. Les groupes seront limités à 10 personnes maximum. Une entrée, une sortie et un sens de circulation seront également matérialisés par un marquage au sol. Le port du masque est obligatoire pour tout déplacement à l'intérieur de la zone de projection.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati