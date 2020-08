Fin des soldes (1) : ‘Place des Sneakers’, le magasin chic et tendance qui habille et chausse toute la famille

Pour un look branché !

La boutique branchée Place des Sneakers située 17 rue du Chatelet à Chalon-sur-Saône de Jérôme Dupuit, propriétaire du magasin, reste un lieu incontournable pour habiller et chausser les jeunes hommes et jeunes femmes avec des articles mode.

Si un très grand choix de chaussures chics, habillées, tendances ou décontractées vous sont proposées avec les marques réputées telles que Vans, Timberland, Converse, Asics, Puma, Faguo et Armistice… Vous découvrirez également tout une gamme de vêtements de marques : Wemoto, Vans, Farah, Huf Faguo… et un très grand choix d’accessoires indispensables pour compléter son style (chaussettes, socquettes, ceintures de marque Faguo, Vans, Happy socks, sacs à dos de la marque Herschel, bonnets de la marque We moto ....)

La boutique ouvre ses portes aux jeunes femmes et jeune hommes élégants, stylés et modernes à la fois.

Le magasin « Place des Sneakers », situé 17 rue du Chatelet à Chalon-sur-Saône, est ouvert le lundi de 14 h 30 à 18 h 30 et de 10 heures 00 à 12 heures 30 et de 14 heures 30 à 19 heures du mardi au vendredi et de 10 h à 12 h 30 et 13 h30 à 19 h, le samedi ouverture non stop de 10 h à 19 h (fermé le dimanche).

(Publi-information)