Fête des voisins réussie pour le quartier de la rue Boichot

Vendredi soir, à 19 heures, au garage ‘Buguet Auto’ situé au 8 rue Boichot à Chalon-sur-Saône, se déroulait la fête des voisins organisée par David Buguet.

Sur place, un peu plus d’une trentaine de personnes s’étaient réunies pour un grand moment de convivialité autour de spiritueux avec ou sans alcool et de multiples mets et friandises. Chaque convive ayant apporté une spécialité pour fêter l’événement.

A l’origine de ce projet, David Buguet nous confiait : « Cette soirée, c’est pour se retrouver entre voisins et faire connaissance pour certains. C’est aussi pour montrer qu’il y a une bonne entente entre nous dans ce quartier. Tous les conviés sont présents, c’est à dire environ une trentaine de personnes et chaque famille est venue avec un gâteau ou des mignardises. Voilà tout le monde est réuni, tout le monde est content de se retrouver, dans un contexte qui n’est pas facile à vivre en ce moment ! ».

Lors de cet événement, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône.

(Mentionnons que les personnes présentes ont accepté d’enlever leur masque le temps des photographies !).

