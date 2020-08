Pour une rentrée sereine en famille à Chalon-sur-Saône

Mardi matin, à la Maison de la Famille, a eu lieu la présentation de l'opération «Une rentrée sereine en famille», programmée à partir du 19 août et jusqu'au 28 août autour de la rentrée scolaire. Plus de détails avec Info Chalon.

Au sortir de la période de confinement, et en vue de la rentrée scolaire, beaucoup de familles, enfants et adolescents y compris, ont expliqué ressentir des appréhensions vis-à-vis du «retour à l'extérieur»et de la reprise des activités scolaires, à la Maison de la Famille de Chalon-sur-Saône.



Depuis le déconfinement, la Maison de la Famille a maintenu le lien avec les familles inscrites au Programme de Soutien à la Famille et à la Parentalité, les personnes suivies dans le cadre du Conseil Conjugal et Familial et dans le cadre du Programme de Réussite Educative ainsi qu'avec les parents ne remettant pas leurs enfants à l'école et pour lesquels le directeur d'école signale des fragilités (partenariat avec l'Éducation Nationale).



Des peurs et des angoisses s'étant accumulées tout au long de ces deux mois de confinement, il s'agit aujourd'hui de proposer un temps d'expression qui permettra peut-être à ces familles et ces jeunes de laisser sortir les peurs afin de s'en détacher, les comprendre et redonner de l'énergie positive à cette nouvelle rentrée qui s'annonce.



Ainsi, la Maison de la Famille propose à partir du 19 août et jusqu'au 28 août une programmation autour de la rentrée scolaire intitulée : «Pour une rentrée sereine en famille».



Le détail de cette opération a été présenté, hier, mardi 18 août, à 11 heures, dans la salle des activités au sein de la Maison de la Famille, en présence de Valérie Maurer, adjointe au maire chargée des Affaires familiales et la Démocratie locale.



Ainsi, il sera proposé 7 temps d'échanges thématiques : accompagner la scolarité de son enfant, la rentrée en maternelle, la rentrée au collège, l’organisation familiale… dont 3 «Hors les murs» dans les maisons de quartier des Prés Saint Jean, des Aubépins et du Stade.



Ils sont animés par des professionnels (psychologues, coach scolaire, conseillère conjugale et familiale, etc) avec pour objectif de rassurer les parents, permettre l'échange et apporter des éléments de réponses à leurs questionnements.



Mais aussi 3 ateliers parents/enfants (à partir de 5ans) animés par une art thérapeute : «Art médiation : Libérons nos émotions», dont un à la Maison de quartier des Aubépins.



À l’aide d’un support artistique, chacun sera invité individuellement à «explorer», «bricoler» des matières et éléments mis à sa disposition afin de «visiter» les 2 appréhensions, et angoisses qui le traversent au sortir de ce confinement. Puis chacun sera amené à retrouver l'énergie positive et se détacher de ses peurs en créant ensemble une fresque murale sur un support de 3m x 2m à l’aide de peinture et pinceau ou de ses mains.



Une soirée-débat «Une rentrée sereine pour toute la famille» animée par une conseillère conjugale et familiale à la Maison de la famille, permettant d’aborder tous les questionnements des parents relatifs à la rentrée scolaire dans un contexte sanitaire particulier. Cette soirée est le temps fort de la période thématique.



Une permanence de la Direction de la Vie Scolaire est mise en place également afin de répondre aux besoins et questionnements des parents sur les activités péri scolaires, la cantine et les horaires, par exemple.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati