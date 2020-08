Ciné sous les étoiles : «Dragon 3» a conquis le public des Granges Forestier

Depuis le 6 août, Ciné sous les étoiles continue sa tournée de quartier en quartier de Chalon-sur-Saône. Hier, à la tombée de la nuit, plus de 500 personnes sont venues aux Granges Forestier pour voir «Dragon 3 : Le monde caché». Un succès avant de clôturer jeudi, cette 12ème édition avec «Le Roi Lion» au Plateau Saint-Jean. Plus de détails avec Info Chalon.

Hier, jeudi 25 août, à 21 heures 30, Ciné sous les étoiles a attiré plus de 500 personnes aux Granges Forestier, près de l'IUT de Chalon-sur-Saône, pour la projection du film d'animation «Dragon 3 : Le monde caché» (2019) de Dean DeBlois, pour le quartier Saint-Laurent.



«Harold est maintenant le chef de Berk au côté d'Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l'apparition soudaine d’une Furie Éclair coïncide avec la plus grande menace que le village n'ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont ils n'auraient jamais soupçonnés l'existence. Alors que leurs véritables destins se révèlent, dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu'au bout du monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent».



Pierre Laurent, chef de projet événementiel à la mairie de Chalon-sur-Saône et responsable de Ciné sous les étoiles, en a profité pour rappeller le protocole sanitaire (port du masque et gestes barrières).



Le Comité de quartier Saint-Laurent, présidé par Hélène Berger, s'occupait, quant à lui, de la buvette. La présidente pouvait compter sur Hervé et Geneviève Chambret, Laetitia Auclair et Fabien Berger pour l'aider.



Il s'agissait de l'avant-dernier film du programme Ciné sous les étoiles 2020 avant la projection demain, jeudi 27 août, à 21 heures, du film d'animation «Le Roi Lion» (2019) de Jon Favreau, dans la plaine de jeux, au Plateau Saint-Jean.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati