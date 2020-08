Le club Self-défense de Rue fait sa rentrée le lundi 7 septembre

Self-défense de Rue va faire sa rentrée pour sa cinquième saison. Cette année 2020-2021, le club Chalonnais proposera des stages avec des clubs affiliés à l'étranger et des passages de level pour adultes débutants, adultes gradés et ados. Plus de détails avec Info Chalon.