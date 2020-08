Les jeunes du Plateau Saint-Jean étaient à la fête avec Proxi-Murs pour finir l'été

Durant toute la semaine, le Service Jeunesse de Chalon-sur-Saône a proposé de nombreuses activités aux jeunes du Plateau Saint-Jean, dans le cadre de Proxi-Murs. Au programme, un panel d’activités sportives, créatives et ludiques, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. Plus de détails avec Info Chalon.

Dans le cadre de Proxi-Murs, le Service Jeunesse de la municipalité de Chalon-sur-Saône était au Plateau Saint-Jean, du lundi 24 août jusqu'à aujourd'hui, vendredi 28 août.



Pour la dernière semaine de cette session d'été, les jeunes se sont retrouvés dans la plaine de jeux du quartier, à proximité du City Stade.



À la veille de la rentrée qui se profile à l'horizon, il va sans dire qu'ils ont pas bouder leur plaisir.



Au programme, fabrication de slime et atelier maquillage pour les plus jeunes, jeux de société et jeux d'eau pour les plus grands, dans le respect du protocole sanitaire. Seuls les moins de 11 ans étaient dispensés du port du masque mais gel hydroalcoolique obligatoire pour tous.



Et si on en juge par les éclats de rire entendus et la forêt de sourires qui se lisaient sur le visage des enfants, c'est mission accomplie pour Théo Gandrey, animateur au Sercice Jeunesse et référent Proxi-Murs pour le mois d'août, secondé par Sofiane Nachid, Julie de Bonis, agent de développement local, Abdelali Riassi, Mustapha Sani, Sarah Hecht, Magalie Lebeau, référente famille, Mustapha «Mouss'» Chaouki et Anne Laure Miller, directrice de la Maison de quartier du Plateau.



Heureux hasard du calendrier, hier, jeudi 27 août, Proxi-Murs se déroulait concomitamment de Profit' été, organisé par la Maison de quartier et le comité de quartier du Plateau, dans le cadre des Rendez-vous du Tuk Tuk, mais aussi avec Ciné sous les étoiles qui conviait les Chalonnais à la projection du dernier film de la programmation de cet été 2020, à savoir «Le Roi Lion» (2019) de Jon Favreau.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati