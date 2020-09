Tous les élèves de 5ème, 4ème et 3ème étaient présents pour la rentrée 2019-2020 au Collège Camille Chevalier (suite et fin)

Tout le monde avait le masque, mais celui pour lutter conte la propagation du Covid 19.

Contrairement aux 6ème, il n’y avait aucune inquiétude dans l'air ce mercredi matin pour les élèves de 5ème (accueillis à 8 heures), 4ème (8 heures 30) et 3ème (9 heures), jour de rentrée scolaire, avant l'appel !

Le Principal du collège, Monsieur Laurent Jaillet assisté de son Adjointe, madame Séverine Berthaud, rassurait tout le monde par sa bienveillance.

Extrait du discours du Principal adressé aux élèves de toutes les classes :

« C’est la rentrée pour vous ! Aussi, je vous souhaite à tous une excellente rentrée et j’espère que vous allez bien travailler cette année. J’espère que vous vous êtes bien reposé cet été et que derrière vos masques et même si on ne le voit pas, vous avez le sourire ce matin pour revenir en classe dans ce collège Camille Chevalier !

On va essayer de faire une rentrée la plus ordinaire possible en faisant en sorte que cette année tout se passe un peu comme d’habitude, en vous accueillant de la meilleure façon possible et que vous soyez contents d’être ici. La seule différence cette année, c’est qu’il y a un protocole sanitaire à respecter à savoir que tout le monde doit avoir le masque et je rappel qu’il doit être porté sur le nez et sur la bouche, et non en dessous du nez. Qu’il doit être porté en permanence, vous en aurez d’ailleurs toutes les explications de la part de vos enseignants.

Je fais appel aussi à vous ce matin pour d’emblée faire appel à votre responsabilité pour faire en sorte de se croiser et de se mélanger le moins possible et qu’il y ait le moins de contacts possible entre les élèves. Cela demandera une certaine discipline ainsi que des efforts à respecter de la part de tous les élèves !

Comme chaque année et je le redis pour tous les niveaux, le collège, c’est un lieu de savoir, d’éducation ! Quand vous êtes là, votre seul travail, c’est uniquement d’apprendre et de vous imbiber de connaissances, vous devez faire uniquement cela et rien d’autre. Recevoir tout ce que l’on va vous offrir en terme de savoirs et de compétences etc.

Une chose qui n’a pas sa place ici, c’est la violence ! Les actes de violences seront sévèrement punis et d’ailleurs j’appellerai immédiatement les parents des auteurs de ces violences pour qu’ils viennent les rechercher. C’est quelque chose qui est instauré ici depuis de nombreuses années, vous le savez !

J’espère donc que vous allez passer une excellente année et que vous allez être au maximum de vos capacités pour essayer d’apprendre le plus possible et j’espère que vous êtes tous d’accord avec cela. Donc, bonne année à tous ! ».

S’en suivait la présentation de la nouvelle Principale adjoint madame Séverine Berthaud

L’appel des classes par Célia Forin, CPE du collège.

A noter aussi l’arrivée dans l’établissement de Stéphanie Clerc (Gestionnaire)

Des élèves qui pourront cette année encore compter sur la qualité de l’enseignement dispensé dans cet établissement et la compétence de leurs 42 professeurs mis à leur disposition.

