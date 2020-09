Miss Mode, les nouvelles tendances et l'élégance à petit prix

Située au début de l'Avenue Boucicaut, femmes et enfants trouveront, à coup sûr, de quoi se vêtir, à petits prix, tout en restant dans les nouvelles tendances, dans la boutique Miss Mode. Plus de détails avec Info Chalon.

Être à la mode à Chalon-sur-Saône tout en respectant son budget, c'est possible chez Miss Mode!



Éloïse Slowik et Nabil Kefi, respectivement 30 et 40 ans, ont ouvert cette boutique de vêtements et accessoires pour femme et enfants, le 19 février de cette année.



Le credo de Miss Mode : L'élégance et les dernières tendances a petit prix!



«Parce que, chez Miss Mode, c'est joli et c'est pas cher!», dit Éloïse, lorsqu'on lui demande de résumer sa boutique en quelques mots.



Avant d'ajouter :



«Après, c'est vraiment ça : des belles choses à petits prix! Tout simplement»



Et effectivement, des belles choses, il y en a dans la boutique, notamment un mur "bijoux fantaisie" où tout est à 1 euro.



«On fait aussi beaucoup de vêtements grande taille* et c'est très important pour nous», précise la gérante, «c'est difficile à trouver à Chalon, c'est pas beau, c'est pas à la mode, c'est cher mais dans notre boutique, c'est tendance et au même prix que les autres tailles».



Donc, chez Miss Mode, on fait la part belle aux vêtements grande taille.



Un point intéressant, surtout lorsque l'on sait qu'effectivement, rares sont les enseignes Chalonnaises à proposer ces pièces dans les rayons. Les vêtements grande taille représentant 50 % du chiffre d'affaires de Miss Mode.



Chez Miss Mode, pas de vêtements d'occasion mais côté enfants, la gamme va de 1 an à 16 ans, aussi bien filles que garçons. D'ailleurs, le rayon "enfants" (chaussures, vêtements) occupe une bonne partie du fonds des soixante-dix mètres carrés (70 M2) de la boutique d'Éloïse et Nabil, à côté du rayon "chaussures".



Il y a un rayon "robes de soirée" dont certains modèles grande taille ainsi qu'un rayon "tenues orientales", qui a dernièrement connu un succès, à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir. On trouve également de la maroquinerie de bonne qualité à des prix intéressants. Éloïse met un point d'honneur à ne sélectionner que quelques pièces voire une seule pièce d'un même produit afin que la clientèle bénéfie d'un objet plutôt original.



Arrivage de nouveautés toutes les deux semaines. Vous êtes prévenues, mesdames!



Très active sur les réseaux sociaux, cette boutique indépendante propose à 80% des produits Made in Italy, 10% Made in France et les 10% restants, Made in China.



Depuis son ouverture, la gérante fidélise un bon nombre de Chalonnaises qui trouvent dans Miss Mode, une belle manière d'être élégante sans se ruiner.



Miss Mode, c'est un bon plan, surtout en ces temps d'incertitude économique...



Adresse :

Miss Mode

17 Avenue Boucicaut

71100 Chalon-sur-Saône



Horaires :

Du lundi au samedi de 10 heures à 19 heures (ouvert entre midi et 14 heures)



Contact :



Tél. (fixe) : 09.80. 68.30.34

Adresse électronique (e-mail) : [email protected]

Page Facebook : MISS MODE

Instagram : missmode71100

Site Internet : www.missmode71.fr

* Désignent les tailles qui vont du 40 au 52 et plus souvent du 42 au 46.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati