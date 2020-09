Danièle Pierre-Guy présidente du Rotary Chalon Saint-Vincent

C’est avec près de trois mois de retard, en raison de l’épidémie de Covid-19, que vient de se tenir la passation de pouvoirs au Rotary Chalon Saint-Vincent.

« Année particulière ». « Passation de pouvoirs particulière ». Les dire sont de Danièle Pierre-Guy, la présidente du rotary-club Chalon Saint-Vincent. Année particulière que 2020 avec la grave crise sanitaire que nous avons vécue et que nous continuons à vivre. Passation de pouvoirs particulière, puisque celle de 2020, initialement prévue le 18 juin, s'est déroulé ce jeudi 3 septembre, alors que la nouvelle année rotarienne a déjà débuté depuis deux mois. La passation de pouvoirs est un des événements majeurs de l'année rotarienne.

Traditionnellement le passage de relais entre l'équipe sortante et l'équipe entrante. Depuis le 1er juillet dernier Danièle Pierre-Guy a officiellement remplacé Christian Verchère à la tête du Rotary Chalon Saint-Vincent. Admise en 2010, la nouvelle présidente est issue d’une famille de rotariens. Son père a été longtemps membre du club de Béziers, au sein duquel lui a succédé sa sœur Florence. Plusieurs oncles et cousins ont fait ou font partie de la grande famille du Rotary. Qui plus est, son mari Jean-Marie a été président du club de Paris-Nord.

Quatrième femme à accéder à la présidence du club service chalonnais, Danièle Pierre-Guy est secondée par un comité directeur composé de Christian Verchère, past-président, Michel Baguet, président élu, Claude Mennella, vice-président, Michel Poizat, secrétaire, Vincent Berthaud, trésorier, et Sébastien Perret, protocole.

Recrutement, formation et convivialité

Danièle Pierre-Guy entend poursuivre trois objectifs : le recrutement, la formation et la convivialité. Le recrutement en ce qui concerne lequel son souhait est de faire mieux qu'en 2019, année au cours de laquelle trois nouveaux membres ont été intronisés. La formation pour laquelle les parrains des nouveaux membres sont appelés à jouer un rôle important, avant et après l’intronisation. Et la convivialité avec un dîner avec conjoints par mois « indispensables pour développer la bonne humeur, l'entente, l'amitié. ». A ce titre, le 18 décembre prochain, Chalon Saint-Vincent va célébrer son trentième anniversaire, ayant reçu sa charte en 1990. Par ailleurs les huit actions organisées ou qui auraient dû être organisées lors de l’exercice précédent sont reconduites avec toutefois l’épée de Damoclès que représente le Covid-19. Il s’agit de la soirée du 8 Décembre, du concert de Noël, de Jetons le Cancer, d’Espoir en Tête, de la Dictée du Rotary, du salon Vins-Plaisirs, de Mon Sang Pour Les Autres, et des Trophées de la Formation Professionnelle.

Le club actif durant le confinement

Avant de procéder à la remise du collier, emblème de la présidence, à Danièle Pierre-Guy, Christian Verchère a pris la parole pour évoquer notamment le Covid-19 et ses conséquences. « Même si ce fut une année particulière, ce que je retiens avant toute chose, c’est que personne d’entre nous n’a été atteint par ce virus. J’espère vivement que grâce aux efforts de l’industrie pharmaceutique un vaccin sera vite mis au point pour que nous puissions retrouver une vie et une activité normales ». Christian Verchère a également rappelé que malgré tout le club n’était pas resté inactif durant le long confinement. Avec l’achat de sept téléviseurs et de quatre postes radio à destination des résidents de l’EHPAD « Les Blés d’Or » de Sevrey. Avec l’offre d’un ordinateur portable à une jeune Châtenoyenne. Et surtout avec la remise au total de trois mille masques chirurgicaux à la fédération de Saône-et-Loire du Secours Populaire Français, à Emmaüs Chalon et à l’unité locale de Chalon de la Croix-Rouge Française.

Journée mondiale contre la polio le 24 octobre

Représentant Alain Fournel, gouverneur du district 1750, Dominique Delcourt a invité les rotariens à tout particulièrement continuer leurs efforts pour en finir avec la polio. Comme chaque année la journée mondiale contre la polio aura lieu le 24 octobre. Outre Dominique Delcourt, assistaient notamment à la passation de pouvoirs François Prot, gouverneur élu du district 1750, Marc Lelédy, président du rotary-club Chalon Bourgogne Niépce, Michèle Pernot et Françoise Robeaux, co-présidentes de l'Inner Wheel Chalon. Une passation de pouvoirs qui a été l'occasion à François Prot de remettre à Florence Grosso et à Sébastien Perret un Paul Harris Fellow. Distinction honorant une personne, rotarienne ou non, afin de souligner son implication en faveur du Rotary International.

Gabriel-Henri THEULOT