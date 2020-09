Virginie Pillon, nouvelle patronne de l'Hôtel des ventes de Chalon sur Saône

Après le retrait de Benoit Dessaut, rencontre pour info-chalon.com avec Virginie Pillon, nouvelle commissaire-priseuse judiciaire de Chalon sur Saône.

C'est un visage qui vous deviendra familier au fil des mois. Officiellement, c'est en avril dernier que Virginie Pillon a pris la suite de Benoit Dessaut, commissaire-priseur qu'on ne présente plus à Chalon sur Saône. Et après trois mois d'absences de vente, l'hôtel des ventes de Chalon sur Saône déborde d'objets en tout genre. Jeudi avait lieu sa première vente en présence de Benoit Dessaut, qui avait tenu à être présent en ce jour de baptême du feu.

L'équipe de l'hôtel des ventes de Chalon sur Saône

Pas de changement pour les fidèles des lieux. Virginie Pillon a tenu à maintenir l'équipe dans ses fonctions. Marion, Madeline absente pour son congé maternité et l'incontournable Cédric sont toujours au rendez-vous, accompagnant la nouvelle patronne des lieux dans ses nouvelles fonctions.

Une belle expérience dans l'art et la vente en ligne

Cofondatrice de LAC Paris, site de vente en ligne d'objets d'arts en tout genre, Virginie Pillon fait figure de précurseur en terme de valorisation des objets d'arts sur le web. Souhaitant passer à une autre étape dans sa vie professionnelle, "l'envie de retrouver le contact des salles de vente, le contact avec la clientèle", originaire de la région d'Auxerre, cette Bourguignonne de naissance voulait tout simplement changer de cap. Un changement de cap plutôt réussi au regard de sa motivation et de ses nombreux projets qui devraient animer l'Hôtel des ventes de Chalon sur Saône.

La première vente nouvelle version s'est même faite avec un version Live jeudi dernier, un Live qui s'accentuera au fil du temps, même si Virginie Pillon ne cache pas son plaisir d'être au plus proche des gens en salle. A noter que compte tenu du contexte sanitaire du moment, la présence en salle se fait uniquement sur inscription afin de limiter le nombre. La prochaine session qui se tiendra le 17 septembre sera également organisée le matin et l'après-midi avec la possibilité d'enchérir en live à nouveau pour celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de se rendre sur place. Les objets seront visibles à l'Hôtel des ventes toute la journée de mercredi qui précède la vente. Le rituel d'une vente tous les 15 jours sera donc maintenue mais avec également et très régulièrement des ventes à thème, avec l'idée de renouer avec la vente aux enchères de vins par exemple ou encore des journées d'expertises gratuites à destination du public en présence de professionnels.

En attendant, Virginie Pillon ne manque ni d'envie ni d'ambitions pour l'Hôtel des ventes.

Laurent Guillaumé

La photo de groupe a été prise sans masques le temps du cliché en respectant les distances de sécurité.