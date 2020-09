Tous les syndicats représentatifs du groupe Suez et les salariés en guerre contre l’O.P.A de Veolia sur Suez

Le communiqué de presse !

Mardi matin, sur le perron de l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône, à 10 heures, une centaine de salariés de Suez assisté des syndicats CFE-CGC, CFDT Groupe Suez, la CFTC, la CGT et FO Suez manifestaient contre l’O.P.A (Offre Publique d’Achat) de Veolia dont la démarche ; « a pour seul but, de permette de se débarrasser de son principal concurrent, selon les grévistes de Suez ».

Aux côtés des manifestants, on notait la présence de Vincent Bergeret, Maire de Chatenoy-le-Royal et Vice-président en charge de l’eau, de l’assainissement et du grand cycle de l’eau au Grand chalon.

Voici le communiqué de presse rédigé conjointement par les syndicats représentatifs de Suez.

Photoreportage info-chalon.com

J.P.B