Les nouvelles aides à la rénovation du Grand Chalon, c'est maintenant!

Jusqu'au 31 décembre 2020, le Grand Chalon met en place des aides pour rénover et adapter son appartement pour des travaux jusque là non éligibles tels que les travaux de toiture, de plomberie et la mise aux normes électriques. C'est le moment d'en profiter! Plus de détails avec Info Chalon.

Dans une période de baisse de l'activité économique, le Grand Chalon a décidé d'accompagner plus fortement les particuliers dans leur démarche de travaux et de rénovation énergétique. L'objectif affiché étant d'aider les ménages à financer leurs travaux et de soutenir l'attractivité des artisans locaux.



«Ce plan d'aides exceptionnelles du Grand Chalon confirme son volontarisme en matière de réhabilitation de logements. Il comprend donc l'augmentation des aides existantes avec l'élargissement de certaines modalités d'accès et la création également de nouvelles aides pour réaliser des travaux ciblés et spécifiques jusqu'alors non éligibles type toiture, plomberie et mise aux normes électriques», indique Élisabeth Vitton, vice-présidente du Grand Chalon en charge de l'habitat et de l'énergie.



«Ce plan d'aide répond à plusieurs priorités du Grand Chalon pour le mandat à venir. Une notion très importante comme la préservation de l'environnement, en aidant et incitant les ménages Grand Chalonnais à réduire l'impact énergétique de leur logement. Ce soutien au particulier permet également de soutenir l'emploi et le dynamisme économique sur l'agglomération en participant à la relance du secteur de travaux publics avec des entreprises qui ont été très impactées par la crise sanitaire», poursuit-elle.



Il est bon de rappeller qu'aujourd'hui, si vous souhaitez rénover votre toiture, mettre votre logement aux normes électriques ou faire des travaux de plomberie, par exemple, vous n'avez accès à aucune subvention de droit commun.



D'où l'intérêt pour ces nouvelles aides exceptionnelles mises en place par le Grand Chalon, disponibles jusqu'au 31 décembre 2020.



«Au niveau national, ce plan est plutôt précurseur», précise Élisabeth Vuitton, qui est également conseillère municipale chargée de mission Lien social et insertion dans les quartiers Saint-Jean

Un plan d'aides ayant été voté le 16 juillet par le Grand Chalon alors que le gouvernement annonçait, hier, un plan allant dans le même sens.



Depuis 2013, le Grand Chalon s'est doté d'un réglement d'interventions financières qui viennent renforcer les aides relatives à l'habitat privé. Des réglements qui ont connu des modifications car ils s'ajustent en fonction de la réglementation en lien avec l'habitat. De son côté, la collectivité locale a mis en place des aides très spécifiques.



«Et également pour ce plan de relance, des majorations de ces aides et ça, c'est vraiment une nouveauté et, en tout cas, un signe très important», indique la vice-présidente du Grand Chalon.



Certaines aides bénéficient d'une majoration de 50%.



D'autres dispositifs comme les aides RÉNOV+ peuvent aller jusqu'à 3000 euros alors qu'auparavant elles allaient jusqu'à 2000 euros pour les propriétaires éligibles aux aides de l'ANAH* et jusqu'à 6000 euros pour les propriétaires qui sont non éligibles aux aides de l'ANAH. Cela concerne les travaux en lien avec la rénovation énergétique.



Citons quelques dispositifs existants, il y en a un qui s'appelle ADAPT+, à savoir l'adaption d'un logement pour un public ciblé soit public propriétaires ou publics locataires éligibles à ce dispositif. Autre dispositif, Effilogis, qui fait un diagnostic énergétique. Dans son plan de relance, le Grand Chalon est venu compléter l'aide octroyée par la région Bourgogne Franche-Comté sur ce type de diagnostic.



Notons également la création sur ce plan d'aides spécifiques de nouveaux travaux éligibles à une aide. Jusqu'alors, les travaux de toiture n'étaient absolument pas financés par quelque dispositif que ce soit. Même cas de figure pour la mise aux normes électriques et les travaux de chaudières.



«Pour ce qui concerne ces aides-là, les logements doivent avoir plus de 15 ans», avertit Laurent Gouthéraud, responsable Service Habitat pour le Grand Chalon.



Les aides RÉNOV+, pour la rénovation énergétique, sont mobilisables pour les propriétaires occupants de maisons construites avant 2000. En ce qui concerne les aides ADAP+, pour l'adaptation à la perte d'autonomie, sont plafonnées à 2250 euros et sont mobilisables par les propriétaires occupants**et les propriétaires bailleurs dont les locataires remplissent les conditions d'éligibilité en vigueur pour les propriétaires occupants.



À savoir que l'audit énergétique Effilogis sera gratuit pour tous les propriétaires occupants grâce à la prise en charge financière de la Région Bourgogne Franche-Comté et du Grand Chalon.

En quoi consistent les aides exceptionnelles du Grand Chalon?



▪Des travaux de toiture (couverture, zinguerie, étanchéité, charpente,...) avec une subvention attribuée de 20% du montant HT des travaux dans la limite de 4000 euros.

▪La mise aux normes électrique (norme NFC 15-100) avec une subvention attribuée de 20 % du montant HT des travaux dans la limite de 2000 euros.

▪ Des travaux de plomberie liée à l'installation ou au remplacement d'un système de chauffage et ou de production d'eau chaude (tuyauterie et organes de régulation) avec une subvention attribuée de 20 % du montant HT des travaux dans la limite de 2000 euros.

Qui peut en bénéficier?



Tous les propriétaires occupants d'un logement de plus de 15 ans et dont les revenus ne dépassent pas deux fois les plafonds de l'ANAH.

L'enveloppe du Grand Chalon dédiée à ce coup de pouce spécifique est estimée à 250 000 euros.



Pour l'heure, 4 dossiers ont été validés et 4 dossiers sont en instruction. Ce sont principalement des dossiers concernant la toiture.



Rappellons qu'il faut déposer son dossier avec le 31 décembre 2020.

Avant tout engagement dans des travaux, pour un conseil, une information ou des renseignements avant de constituer un dossier, veuillez contacter l'Espace Habitat Conseil du Grand Chalon (EHC), organisme situé dans le quartier Saint-Cosme.



L'EHC proposera tout au long de l'année des expositions et des ateliers thématiques dédiés à l'habitat.

Adresse:

Espace Habitant Conseil du Grand Chalon

7 Rue Georges Maugey

71100 Chalon-sur-Saône

Horaires :

Du mardi au vendredi de 9 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures 30.

Possibilité de rendez-vous, du mardi au jeudi, entre 12 heures 30 et 13 heures 30 et entre 17 heures 30 et 18 heures 30.

Renseignements et contact :

Tél. (fixe) : 03.58.09.20.45.

Adresse électronique (e-mail) : [email protected]



* Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat.

** Sous conditions d'âge et de ressources.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati