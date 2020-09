Les Lions du Chalonnais s’engagent dans le lutte contre l’illettrisme

Dans le cadre des Journées nationales d’action contre l’illettrisme, les Lions du Chalonnais ont remis officiellement des outils numériques aux associations « Pel Mel » et « Asti »

Les Lions des trois clubs du Chalonnais ( Cercle d’Or, Chalon Doyen et Saocouna) ont pris un engagement dans la lutte contre l’illettrisme. une action concrète en direction de deux associations du Chalonnais :

Pel Mel qui depuis plusieurs années permet à de nombreuses personnes de tous âges et de toutes cultures, d’apprendre la lecture avec l’aide d’une cinquantaine d’adultes bénévoles formateurs, lesquels apportent leur savoir pour mettre en place cet apprentissage de la lecture.

ASTI, Association de Solidarité pour Tous les Immigrés, propose également un atelier pour lutter contre l’illettrisme et l’analphabétisme, en lien avec Pel Mel et fort d’une vingtaine de bénévoles pour une trentaine d’apprenants. ASTI est installée dans le quartier du Stade à Chalon-sur-Saône, sachant que l’association est aussi dédiée aux femmes du quartier afin de lutter contre les inégalités homme-femme.

En allant à la rencontre de ces deux associations, les Lions ont pu cibler les besoins, particulièrement pour permettre aux apprenants d’être mieux armés dans leur démarche administrative et professionnelle, grâce à l’utilisation d’outils numériques comme soutien moderne et performant de l’apprentissage de la langue française.

Une voie mais aussi des moyens

Si l’on a bien compris la voie tracée par les Lions étant d’apporter leur soutien à la lutte contre l’illettrisme, il a fallu également trouver les moyens permettant d’acquérir le matériel numérique, à savoir : ordinateur et tablette, ainsi qu’une connexion internet.

Des moyens individuels dont les contenus sont donnés par un service d’accompagnement en ligne au travers du logiciel ASSIMO, lequel permet de renforcer les compétences dans les savoirs fondamentaux en matière de communication en français, mais aussi dans l’environnement informatique, le numérique, de se repérer dans l’espace et le temps, tout ceci étant accompagné de documents pédagogiques.

Les moyens pour le faire ont été trouvé grâce à la projection en avant première d’un film comme « Rémi sans famille » en 2018, ou encore « Donne-moi des ailes » en 2019. Une coopération qui a pu se faire avec le Megarama de Chalon Sud. Une action qui sera reconduite tous les ans afin d’affecter des dons à l’amélioration des conditions de travail des associations Pel Mel et ASTI.

Pandémie, confinement, conditions sanitaires n’ont pas permis de remettre ce matériel aux associations de façon officielle. Une cérémonie s’est déroulée dans les locaux de Pel Mel aux Près St Jean, en présence de trois membres Lions du club Cercle d’Or dont le président Alain Régnier, lesquels ont remis le matériel à Danielle Berthier, présidente de Pel Mel et à Aurélie Fournier, présidente d’ASTI, toutes deux accompagnées d’une bénévole formatrice.

JC Reynaud