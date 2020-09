Nouveau programme de la Maison des Séniors présenté pour cette fin d'année

Samedi matin, la Maison des Séniors de Chalon-sur-Saône présentait son 7ème programme pour la période de septembre à décembre 2020. Plus de détails avec Info Chalon.

Au-delà d'un espace de ressources et d'informations qui accompagne nos aînés au quotidien, la Maison des Séniors de Chalon-sur-Saône est un lieu de vie où les usagers partagent de nombreuses activités.



Tous les six mois, la Maison des Séniors renouvelle ainsi son programme avec des temps forts fédérateurs.



Samedi 12 septembre, à 9 heures, la Maison des Séniors de Chalon-sur-Saône présentait son nouveau programme, couvrant la période allant de septembre à décembre 2020.



Fort de la dynamique installée et de l'engouement généré par la plupart des actions proposées par son équipe, le dernier programme, le 7ème, est aussi dense et varié que les précédents.



La programmation du second semestre 2020 s'articule autour de 8 thématiques plébiscitées par les séniors (culture, environnement et développement durable, forme et bien-être, la santé et moi, les clefs du numérique, loisirs sportifs, prévention et sécurité, divertissement et évasion), soit 31 activités différentes. Selon leurs envies et leurs affinités, les participants pourront opter pour les animations qui leurs conviennent, la grande majorité des activités proposées étant gratuites.



Le programme était présenté, en présence du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret.



«L'ennemi numéro 1 dans notre société, c'est l'isolement, c'est la solitude qui en découle. C'est parfois, la rupture complète des liens qui font une société et qui nous permettent de tenir avec l'aide des autres», déclarer le premier magistrat de la ville, «la société, c'est un ensemble; la société, c'est celle qui offre les conditions de l'échange».



«Ce principe a été rompu, à l'occasion du confinement, chacun comprend bien pourquoi, chacun en comprend la nécessité, bien évidemment. Pour autant, il nous appartient dès le départ de retisser ce lien qui avait été brutalement coupé par l'obligation que nous avions les uns et les autres de rester chez nous, de mettre fin à nos rendez-vous habituels, de mettre fin au côté réceptif à nos activités associatives», poursuit-il, évoquant «la montée en puissance» des activités de la Maison des Séniors depuis sa création.



«Nous avons perdu dans le cœur de l'épidémie, 90 personnes à Chalon-sur-Saône. 90 personnes sont mortes du virus à Chalon-sur-Saône. Certaines étaient, effectivement, dans des conditions de santé précaires, le virus a accéléré leur situation; d'autres seraient encore en vie si le virus n'avait pas été là Donc qu'on ne se dise pas que c'est quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de grave», avertissait le maire.



Pendant la crise sanitaire, la Maison des Séniors en lien avec des agents de tous les services de la Ville ont appelé près de 1100 personnes par semaine. Par ailleurs, le service de repas à domicile a vu son activité augmenter de 40%. En période de post-COVID, le chiffre n'est pas redescendu, avec 140 repas livrés par jour contre 100 auparavant.



Cet été, les activités de la Maison des Séniors ont été adaptées à la situation. Pendant ces deux mois, 141 personnes ont participé aux activités proposées pour 243 inscriptions, contre 61 inscriptions pour 47 participations en 2019. Ce qui donne un taux de remplissage pour cet été qui s'achève de 90%!



Aux côtés du maire, Bruno Legourd, adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, et Philippe Bourdiau, référent lien social à la Maison des Séniors, présentaient tour à tour le détail des 8 thématiques susmentionnées.



Depuis la rentrée, c'est Flavie Irza qui remplace Emmanuelle Landré au poste de directrice de la Maison des Séniors. Cette dernière est actuellement à la tête du CCAS de Châtenoy-le-Royal.



732 personnes sont venues chercher le programme, 214 sont déjà inscrites sur septembre et octobre, soit 74% des places disponibles en quinze jours!



Le début des activités de la Maison des Séniors commence demain, lundi 14 septembre.



Une animation proposée dans le cadre des Rendez-vous de l'Automne est venue clore cette présentation.



Étaient également présents, Évelyne Lefebvre, adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable, Bénédicte Mosnier, adjointe au maire en charge de la culture, Isabel Paulo, conseillère municipale déléguée Actions en direction des jeunes, Monique Duvernois, directrice administrative et financière de la délégation générale adjointe à l'action solidaire, Nadia Chelli et Abderahim Tajeddine de l'association Open Café, Hélène Berger, présidente du Comité de quartier Saint-Laurent, et Gérard Galdemas, vice-président et secrétaire du club Le Bon Accueil, pour ne citer qu'eux.



Vous pouvez vous procurer le nouveau programme à la Maison des Séniors et à l'accueil de l'Hôtel de Ville.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati