1re journée de Fédérale 3 : RTC 45 - Vesoul 30, une victoire probante en fin de match

Découvrez le résumé du match et le photoreportage info-chalon.com

Dimanche, à 15 heures, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait en 1er match de championnat de fédérale 3, l’équipe du RC Vesoul. Des vésuliens qui ont joué crânement leur chance et qui ont cédé face aux chalonnais en fin de partie après avoir montré une belle résistance.

Côté chalonnais, l’équipe est brillante certes dans les différents secteurs de jeu (rushs, raffuts, touches, fluidité du jeu...) mais sur un terrain, il faut savoir se dominer pour ne pas donner confiance à l’adversaire. Malheureusement, les chalonnais n’ont cessé de contester les décisions arbitrales, effectués de nombreuses fautes et violences qui ont été sanctionnées lourdement, permettant à leurs adversaires de les remettre en selle à 10 minutes de la fin (score serré, 33 à 30 à la 68’).

Si Chalon veut vraiment accéder au niveau supérieur, c’est quelque chose qu’il faudra corriger car dans une partie, un carton rouge et 3 blancs, cela fait beaucoup !

Fiche Technique de la rencontre

Terrain : Pelouse en bon état Condition atmosphérique : Temps chaud

Vent : Sud-Nord (faible) Affluence : 500 personnes

Capitaine pour Chalon : Julien Juillet Pour Vesoul : T Outrey

Entraineurs Chalon: Rudy Leger Pour Vesoul : D Benay

Adjoint de terrain Chalon : Arnaud Levasseur Pour Vesoul : T Marechal

Soigneur pour Chalon : Mathieu Verdreau Pour Vesoul : S Hamoud

Arbitrage : Sébastien Burillon Délégué : Christian Olivier

Carton blanc pour Chalon : Mattray (27’), Barraud (63’), Gonon (61’)

Carton blanc pour Vesoul : J Perrot (25’), Lacomme 47’,

Carton rouge pour Chalon : Mennweg (violences) 51’

Changements et rentrées à Chalon-sur-Saône : Abbasista 16’, Mennweg 40’, Barraud 50’, Oliveira 53’, Dichant 55’, Robalo 70’.

Résumé du match

Chalon se fait sanctionner d’entrée de match sur un regroupement plein axe dont la pénalité est transformée à 20 mètres des poteaux par Sitterlin (RTC 0 Vesoul 3, 1’). Mais les chalonnais ont du mordant et redressent la tête d’une bien belle façon par Sébastien Bajard qui transperce la défense franc-comtoise pour aplatir entre les deux poteaux. Essai qui sera transformé par Vincent Genevois (RTC 7 Vesoul 3, 10’). Les chalonnais se mettent ensuite une nouvelle fois à la faute et à force de contester, voit la pénalité se rapprocher à 20 mètres côté gauche des poteaux. Pénalité, qui sera de nouveau transformée par Sitterlin (RTC 7 Vesoul 6, 12’). Chalon se retrousse les manches et va obtenir une pénalité suite à une faute de regroupement vésulien qui sera transformée par Genevois (RTC 10 Vesoul 6, 17’). Les franc-comtois qui seront poussés à la faute une nouvelle fois et se retrouvent en situation de hors jeu, pénalité à nouveau transformée Genevois (RTC 13 Vesoul 6, 21’). Une nouvelle fois suite à un acte d’anti jeu vésulien, c’est à nouveau Genevois qui va transformer la pénalité située à 40 mètres des poteaux côtés droit (RTC 16 Vesoul 6, 26’). Alors que Chalon est bien installé dans son match, les chalonnais pas assez attentionnés vont se faire surprendre sur une touche rapidement jouée, ballon récupéré par Pesenti qui va aplatir le ballon ovale derrière la ligne chalonnaise. Essai qui sera de nouveau transformé par Sitterlin (RTC 16 Vesoul 13, 30’). C’est ensuite une action collective chalonnaise qui va être ponctuée d’un essai pour les tangos, Linas idéalement décalé va s’intercaler dans la défense vésulienne pour aplatir le ballon derrière la ligne adverse. Essai à nouveau transformé par Genevois (RTC 23 Vesoul 13, 34’). Une nouvelle fois, les chalonnais se mettent à la faute et offre une pénalité à 30 mètres des poteaux qui sera transformée par Sitterlin (RTC 23 Vesoul 16, 37’), score qui sera sifflé à la mi-temps.

Début de seconde mi-temps :

D’entrée de jeu, suite à une percée dans l’axe de Mattray relayée par Denet , Genevois est idéalement servi et va aplatir le cuir entre les deux poteaux de Vesoul. Essai qui sera transformé par Genevois (RTC 30 Vesoul 16, 41’). Les chalonnais ont alors un petit passage à vide et suite à une perte de balle dans l’axe, c’est Guy qui récupère le ballon et s’en va seul plein axe aplatir le ballon ovale en terre chalonnaise. Essai qui sera transformé par Sitterlin (RTC 30 Vesoul 23, 45’). Des francs-comtois qui, sur un regroupement, se mettent une nouvelle fois en situation de hors jeu, pénalité qui sera transformée par Genevois (RTC 33 Vesoul 23, 48’). Sitterlin ratera e nsuite une pénalité importante à la 64’ minutes car une nouvelle fois, les chalonnais vont se faire surprendre par le petit Barberat qui se joue de toute la défense chalonnaise pour venir aplatir le ballon derrière la ligne tango. Essai qui sera transformé par Sitterlin (RTC 33 Vesoul 30, 66’). Les chalonnais sentant que les vésuliens se rapprochent dangereusement, vont accélérer le jeu pour porter l’estocade à deux reprises en fin de partie. Tout d’abord, c’est l’inarrêtable Haselbauer qui en force va aplatir le ballon derrière la ligne franc-comtoise, essai non transformé (RTC 38 Vesoul 30, 70’) et ensuite, c’est Loubet qui va traverser tout l’axe de la défense vésulienne pour aplatir derrière l’embut au milieu des poteaux. Essai transformé par Genevois (RTC 45 Vesoul 30, 75’) score final.

Analyse journalistique : si toute l’équipe de Chalon est à féliciter sur ce match, on a aimé les percussions de Golubowski, tout comme la puissance de Muntz et Haselbauer efficaces aussi bien en attaque qu’en défense. Genevois qui n’a pas raté grand-chose, Denet,Bajard et Linas opportunistes et Loubet pour son placement et ses accélérations déroutantes.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B