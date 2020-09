Rassemblement annulé en guise de rentrée syndicale à Chalon-sur-Saône

Le rassemblement intersyndical prévu aujourd'hui, à 14 heures 30, au départ de la Maison des Syndicats de Chalon-sur-Saône, aurait dû être le point de départ de la première manifestation de la rentrée. Faute d'un nombre suffisamment de manifestants, tout est annulé. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce jeudi 17 septembre, un rassemblement intersyndical (Unité locale de la CGT, SUD-Solidaires 71, FSU, Gilets Jaunes du Chalonnais) était prévu à 14 heures 30, devant la Maison des Syndicats de Chalon-sur-Saône.



Ils étaient moins d'une centaine à s'être présentés.



Devant un aussi faible nombre de personnes présentes, les organisateurs ont décidé d'annuler cette journée d'action qui aurait dû être la première de la rentrée.



En effet, une manifestation et une prise de parole auraient dû avoir lieu.



C'est Thierry Barbier, secrétaire général de l'Union locale CGT, qui a été chargé d'annoncer la mauvaise nouvelle et d'en expliquer les raisons aux personnes mobilisées.



«Aujourd'hui, ça devait être une manifestation de rentrée. On a préféré tout annuler car on ne va pas se rendre ridicule en défilant à 80 personnes!», nous explique ce dernier, qui prévient également que «des mesures vont tomber et là on aura l'occasion de se rassembler pour manifester».



Dont acte.

