Karathaï, fête ses 30 ans

La famille Piquerez à l’origine de la création de ce club !

Tout a commencé, il y a 30 ans, un jour de septembre 1990, quand Patrice Piquerez a créé le club d’arts Martiaux ‘Karaté-do 71. Seul, cet expert en sport de combat enseignait à ses élèves une pratique traditionnelle du ‘Karaté Shotokan’.

Devenant successivement président du club ‘Karathai’, il fera évoluer son club de combat en créant des sections de self défense et karaté contact. Mais l’homme est avide de pratique de sports de combats en tout genre et pour développer son savoir et son niveau de combat, il participera à de nombreux stages pour accéder aux pratiques du ‘Shotohan’, ‘’Shito-Ryn’, ‘Vechi-Ryn’, Karaté Contact, ‘MMA’ et ‘Jjb’ et tout cela après 10 ans de boxe américaine à son actif.

Ce club très fréquenté par les chalonnais et grands chalonnais reçoit une nouvelle appellation en 2012 en devenant ‘Full Karaté Contact Chalonnais’. Mais c’est quelques années après, que le nom de ce club ce stabilisera avec l’appellation ‘Karathaï’ suite à la pratique de nouvelles disciplines.

En effet, si ce club a pour vocation uniquement de vous proposer un sport martial de loisir d’un très bon niveau, grâce à ses nombreux professeurs diplômés : Mathieu Piquerez, Carole Vernadet… il vous permet de participer à une grande diversité dans ses activités sportives afin de pratiquer et d’acquérir une meilleure défense de combat par une réplique appropriée comme ‘le karaté contact’, ‘le muy thaï’, et les sections ‘lady boxing’, ‘karaté contact enfants’ (dès 7 ans), ‘boxing kids’ (dès 7 ans) et une initiation au ‘mixed martial arts’.

Dans ce club, à l’ambiance conviviale, qui prône les valeurs traditionnelles des arts martiaux mais aussi l’esprit d’équipe au sein d’un même dojo, la progression est rapide tout en étant surveillée et contrôlée.

Si vous cherchez à pratiquer un sport de combat efficace qui allie l’excellence et la convivialité, venez pousser les portes de ce club qui fête ces 30 ans d’existence !

Le cour de Mathieu Piquerez

Le cour des enfants de Carole Vernadet

Renseignements : 07 61 00 28 86

