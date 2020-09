Nouvelle direction au collège Robert Doisneau à Chalon-sur-Saône

Mme Émilie Morin quitte la direction du collège Robert Doisneau pour aller travailler à la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale aux côtés de Monsieur l’Inspecteur d’Académie. Un départ qui a suscité une vive émotion…

En fin d’année dernière, c’était Madame Jessica Vaudelin, Principale-Adjointe qui avait quitté ce collège pour rejoindre celui de Cuisery ; on se souviendra de ce duo détonnant formé avec Mme Émilie Morin, de tous les projets portés en faveur des élèves et de leur qualité d’écoute qui ont contribué à une efficace équipe enseignante et permis d’évoluer dans une ambiance conviviale. Toutes deux ont su communiquer une belle énergie et surtout leur bonne humeur.

Lors de sa prise de parole pour exprimer ses adieux, c’est toujours un message bienveillant et d’encouragements qui a été dispensé aux élèves présents, réunis pour l’occasion. Émilie Morin a tenu ensuite à remercier l’équipe du collège Robert Doisneau qu’elle a qualifié de formidable. Dans un communiqué Pronote, elle adressait, jeudi, un message émouvant, notamment aux parents, et ses remerciements « pour les échanges sereins et constructifs que j’ai eus avec certains d’entre vous. À l’heure des réseaux sociaux, de la COVID, des attentats, être parents en 2020 n’est pas facile et pourtant nous devons, chaque jour, relever ce beau défi qu’est la parentalité afin que nos enfants grandissent en étant aimés et éduqués ».

Les professeurs et le personnel, quant à eux, ont témoigné de leur gratitude pour ces 3 merveilleuses années gouvernées par des valeurs fraternelles et des qualités humaines qui ont permis à chacun de grandir, de s’épanouir, de s’enrichir de pratiques constructives. Le collège accueille désormais en son sein Monsieur Stéphane Bierla, qui prend le poste de la direction aux cotés de Madame Nadia Hammoumi qui a succédé à Jessica Vaudelin.

