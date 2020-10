«Octobre 2034», une nouvelle d'anticipation écrite par un jeune Épervanais

À Épervans aussi, on a du talent. Du haut de ses 20 ans, le jeune Théo Compan avec la publication de son premier roman, une nouvelle d'anticipation intitulée «Octobre 2034». Plus de détails avec Info Chalon.

Des inspirations multiples, un imaginaire fertile et la plume alerte, Théo Compan, jeune Épervanais de 20 ans, signe son premier roman, «Octobre 2034», nouvelle d'anticipation née de sa passion pour l'écriture, la littérature et la science fiction.



«Ma première idée de roman, c'était de la science-fiction, ça remonte à 2017», précise le jeune romancier qui en est à la 8ème ébauche de cette histoire.



Théo a arrêté ses études d'histoire à Dijon depuis peu et travaille actuellement chez McDonald's.



Vous vous demandez, sans doute, comment l'idée lui était venue de roman d'anticipation?



Le mieux placé pour en parler, ça reste encore l'auteur...



«Je regardais les concours d'écriture, comme je l'ai déjà fait, et je suis tombé sur le concours d'Amazon, au hasard; j'en avais déjà fait deux dans des petites maisons d'édition», nous explique ce dernier.



Touche-à-tout, Théo s'est alors plongé 3 mois durant au cœur de cette nouvelle d'anticipation pour le Kindle Direct Publishing, l'unité de publication de livres électroniques d'Amazon et qui se terminait le 31 août.



«Je me suis dit, cette fois, je me lance, plus question de procrastiner!», indique Théo.



Cette fois, il n'a fallu, non pas huit mais trois ébauches avant que «Octobre 2034» prenne sa forme définitive.



«Quand je suis bloqué, j'arrête et je recommence tout», ajoute à ce sujet, le jeune Épervanais.



Un roman qu'il a fait corrigé par sa mère et sa famille qui le soutient depuis le début.



Certes, Théo n'a pas gagné le concours mais qu'à cela ne tienne, autant le publier!



En voici le résumé : «Octobre 2034. Des manifestations pacifistes secouent la France. Mais un petit groupe décide d'utiliser la violence pour parvenir à leur fin. Jusqu'où iront-ils? Matthieu Raitre, le chef de file, atteindra-t-il ses ambitions? Ses méthodes lui permettront-elles de vaincre ses complexes d'enfance? La violence est-elle la solution à tous nos problèmes? Entre machinations politiques, violences et folie, Matthieu Raitre, petit homme frêle, veut renverser le gouvernement. Ou peut-être n'est-ce que la projection de ses traumatismes de jeunesse... Suivez-le à travers la France, et apprenez à le connaître, lui comme Howard, Claire ou encore Lena ; nos actes sont toujours motivés par quelque chose de plus profond».



Nous ne saurions trop vous conseiller de vous plonger dans cette sur une sociétée future (pas si éloignée que ça), en 3 épisodes.



Quant à ce premier roman de science-fiction inachevé, n'allez pas croire que Théo a baissé les bras, bien au contraire!



«C'est celui que j'ai vraiment envie de sortir dans une grande maison d'édition, comme Albin Michel, ou une maison d'édition pour un concours comme Plumes Ascendantes qui fait pas mal de science-fiction. Du coup, je vais leur envoyer mon manuscrit quand il sera fini», poursuit-il.



Mais n'allons pas trop vite en besogne car le prochain roman de Théo, ce ne serai ni de l'anticipation ni de la science-fiction mais un roman de western!



«Octobre 2034» est disponible pour la modique somme de 10 euros, en petite quantité, chez Develay, à Chalon-sur-Saône, ou en ligne chez Amazon et Tapage Rock.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati