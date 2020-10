Le premier concert de la saison de l'Auditorium aura lieu ce samedi au Conservatoire du Grand Chalon

Romantique

Schumann / Matalon / Cavanna / Bach

Le quintette de Schumann est la première grande œuvre romantique pour piano et cordes. Il a conquis le jeune Wagner dès sa création en 1843 parce qu’il allie toute la force symphonique du piano à la maîtrise du quatuor à cordes. Brillant, lumineux, fantaisiste parfois, sombre et sublime dans son mouvement lent, ce chef d’oeuvre schumannien vous transporte et vous conquiert par son souffle et sa puissance. Il faut toute la magie de Bernard Cavanna et la concision dense de Martin Matalon pour ouvrir ce concert de musique de chambre fort en émotions romantiques d’hier et d’aujourd’hui...

PROGRAMME

Robert Schumann : Quintette pour piano et cordes en Mi bémol Majeur op. 44

Jean-Sébastien Bach : Sonate en Sol mineur pour viole de gambe et clavier BWV 1029 (transcription pour violoncelle et accordéon)

Martin Matalon : Trio Loop et Epilogue, pour violoncelle, accordéon et piano

Bernard Cavanna : Trio pour violon, violoncelle et accordéon

SAMEDI 03 OCTOBRE 2020 À 17H - AUDITORIUM - Renseignements et réservation : Tél. 03 85 42 42 67

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand Chalon