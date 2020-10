Rendez-vous sur le Boul' pour la traditionnelle fête foraine du quartier République

Installée depuis vendredi, la fête foraine du Boul’ est de retour avec une dizaine de manèges Place de la République jusqu'au dimanche 18 octobre. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.

La fête foraine du Boul', celle qui fut l'ancienne fête patronale de Chalon-sur-Saône, est de retour Place de la République avec une dizaine de forains (manèges pour enfants, stands de jeux, d'adresses et autres stands de confiseries, dont la Maison Moucaud) pour le plus grand plaisir des petits et des grands.



Installés à partir du mercredi 30 septembre, les forains animent et animeront le Boulevard depuis le vendredi 2 octobre, de 14 heures à 20 heures et ce durant toute la fête du quartier République.



Notons que, contexte sanitaire oblige, les forains ont beaucoup investi en produits hygiéniques et protections afin que les clients puissent s'amuser en toute quiétude et dans le respect des gestes barrières.



Plus ancienne fête foraine de notre ville, la fête foraine du Boul' se termine le dimanche 18 octobre.

