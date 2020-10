Message des gérants du Power Training Center au président du Ring Olympique Chalonnais

Suite au message de Saïd Fergani, président du ROC, au sujet du Power Training Center, diffusé via Info Chalon, la réponse des gérants de la nouvelle salle dédiée aux arts martiaux et à la remise en forme, ouverte en cette fin de mois de septembre, à deux pas du Stade Léo Lagrange.

«Cher Saïd,



Je suis président de l'association POWER TRAINING CENTER de Chalon-sur-Saône.



Je m'exprime au nom de l'association et pour Alexis et Nicolas Font.



Mes fils n'ont jamais oublié d'où ils viennent et notamment, bien entendu, du Ring Olympique Chalonnais mais aussi du Karate Club de Beaune, du Pôle espoirs de Dijon et du RCC de Chagny.



Si tu as pris le temps de lire ce message, tu peux voir que leurs souhaits est de travailler avec tous les clubs du Chalonnais et grand Chalonnais, et à ce titre tu seras le bienvenu, Said, d'autres clubs sont déjà passés nous dire bonjour.



Pour la visite à ton club, ils ne manqueront pas de le faire mais ils sont à Chalon depuis peu et la salle est ouverte depuis 20 jours.



Une porte ouverte et une inauguration sont prévues à la fin de ce mois d'octobre si rien ne s'y oppose, tu y seras invité ainsi que les présidents des clubs Chalonnais.



Pour finir, saches que nous apprécions tes bons mots et tes encouragements pour les débuts du Power Training Center.



À très bientôt

Cyrille Font,

Président de l'association POWER TRAINING CENTER»