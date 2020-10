Lucy Mazel et Cédric Mayen en dédicaces à l'Antre des Bulles

La dessinatrice, Lucy Mazel, et le scénariste, Cédric Mayen, étaient ce samedi, à l'Antre des Bulles, pour une séance de dédicace. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 10 octobre, de 15 heures à 19 heures, l'llustratrice et auteure de bandes dessinées, Lucy Mazel, et le scénariste, Cédric Mayen, étaient à l'Antre des Bulles, pour une séance de dédicaces.



Diplômée d'une école privée lyonnaise, en 2009, Lucy Mazel a commencé sa carrière avec les éditions Petit à Petit sur le recueil des «Poèmes Érotiques» ainsi qu'avec Audrey Alwett chez Soleil sur «La Danseuse Papillon», un livre d'illustration pour enfants paru en novembre 2010.

Puis elle a participé à la réalisation du Tome 3 du «Petit Prince» aux éditions Glénat en collaboration avec le studio parisien Elyum. Elle a été éditée chez Casterman en partenariat avec Béatrice Bottet, dans la collection Docu-BD, «Les Dieux de l'Olympe» en 2012. Son dernier album avec Wilfrid Lupano sur le premier Tome de la série «Communardes» est paru aux éditions Glénat/Vents d’Ouest, en septembre 2015, et s'intitule «Les Éléphants Rouges».



Elle a également illustré le jeu de société Ekö chez SitDown Game, paru en octobre 2015 ainsi qu'une bande dessinée interactive «Le dernier gaulois», diffusé en décembre 2015.



Né à Mercurey en 1984, Cédric Mayen, troisième enfant d'une famille d'enseignants, se découvre très tôt une passion pour la lecture et notamment la bande dessinée. À l'âge de 10 ans, il découvre une nouvelle culture lorsqu'il déménage en Italie où il restera jusqu'à son baccalauréat. Après l'obtention d'une Licence en Arts du Spectacle à l'Université Lyon II, où il écrit et réalise plusieurs courts métrages, il continuera sa formation par un Master dans une école franco-japonaise spécialisée dans la Bande Dessinée.



En 2010, dès la fin de ses études, paraissent ses premières publications, deux tomes de la série «ElementR» au format manga, aux éditions Vents d'Ouest. Son goût du voyage et de la découverte d'autres cultures, le pousseront à s'installer dans de nombreux pays durant de longues périodes, notamment au Brésil, au Japon et au Royaume-Uni. De retour en France, Cédric collabore à plusieurs projets courts dans des magazines (Lyon Capitale, MBD et Spirou).



Trois BD étaient proposées à la dédicace.



La première bande dessinée, «Olive», dont Lucy Mazel est l'auteure, nous plonge dans l'univers onirique d'une jeune fille autiste, qui voit débarquer dans son monde intérieur un astronaute blessé et malade.



Qui est-il?

D'où vient-il?



Olive devra comprendre pour retrouver sa tranquilité d'esprit ce que fait cet homme dans son espace réservé où personne n'est jamais invité.



Quant à la deuxième, c'est «Erwann», une découverte du skateboard, les entrainements, les compétitions. Pas facile quand on est un ado et que votre famille n'est pas vraiment ravie de votre passion. Dessiné par Yann Cozic et Cédric Mayen au scénario.



C'est avec «Edelweiss», la troisième, parue le 14 juin 2017 aux éditions Vents d'Ouest, que la dessinatrice et le scénariste se rejoignent pour vous conter une histoire d'amour qui voit au delà des classes sociales et des accidents de la vie.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati