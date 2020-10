Des perturbations annoncées rue de Thiard

Du 19 octobre au 6 novembre



Du 19 octobre au 6 novembre prochain, des travaux sur le réseau électrique sont programmés rue de Thiard, dans sa partie comprise entre la rue Fructidor et la rue Boichot.

Pour permettre le déroulement de ces travaux en toute sécurité :

- entre le 19 et le 27 octobre :

. la voie de circulation sera rétrécie rue de Thiard au droit du chantier,

. le stationnement sera neutralisé sur la rue Thiard, entre la rue Fructidor et la rue Denon, ainsi qu’au droit des numéros 15 à 19 de la rue Fructidor.

- entre le 28 octobre et le 6 novembre :

. fermeture à la circulation de la rue Boichot (hors week-end) ainsi que place de l’Hôtel-de-Ville, entre la rue Denon et la rue Boichot,

. une déviation sera mise en place,

. le stationnement sera neutralisé sur toute la rue Boichot.



En cas de contraintes techniques ou climatiques, ces mesures seront reconduites jusqu’à la réalisation des travaux.