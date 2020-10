Mardi alternatif d'ACTE : «Les oiseaux, un indicateur du déclin de la biodiversité»

Soirée organisée le deuxième mardi de chaque mois par ACTE, le Mardi alternatif a pour thème le déclin des oiseaux, un phénomène comme indicateur du déclin de la biodiversité. Plus de détails avec Info Chalon.

«Les oiseaux font partie de la faune la plus présente autour de nous, ils occupent tous les milieux, du coeur des villes aux zones sauvages les plus isolées. Depuis plusieurs décennies leur déclin est constant et est le reflet d'un déclin généralisé du monde vivant. Néanmoins les citoyens s'engagent contre ce phénomène à travers des associations comme la Ligue pour la Protection des Oiseaux et remportent des victoires pour protéger la biodiversité. À travers plusieurs exemples d'actions menées par la LPO en Saône-et-Loire et en Côte d'Or nous allons voir que nous pouvons être tous acteurs de la préservation de la biodiversité».



Ce mardi 13 octobre, ACTE vous donne rendez-vous, à 19 heures, à la Salle municipale de Saint-Jean des Vignes, 25 Rue Pierre Bridet, à Chalon-sur-Saône, pour le Mardi alternatif.



Le thème est «Les oiseaux, un indicateur du déclin de la biodiversité», avec comme intervenant, Alexis Révillon, chargé d'études et éducateur à l'environnement à la Ligue pour la protection des oiseaux.



En raison des problèmes sanitaires, pas de grignotage partagé.

Venez masqués !

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati