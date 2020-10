Jeune Chambre Economique:   Le Forma’tour Challenge s’est arrêté une première fois à Chalon

Toujours aussi dynamique, la Jeune Chambre Economique de Chalon organise cet automne deux journées de formation destinées aux jeunes en difficulté d’insertion pour s’exercer à la prise de parole en toute circonstance.

Qui n’a jamais été en difficulté lorsqu’il s’est agi de prendre la parole en public ? S’exprimer face à d’autres personnes est un exercice stressant pour beaucoup d’entre nous et encore plus pour des jeunes en quête d’insertion. La Jeune Chambre Economique Française l’a bien compris en proposant à ses quelque 2 000 membres une action nationale sur ce thème, intitulée Forma’tour Challenge.

Des jeunes de la Mission locale et de l’EPIDE

Avant de revenir dans quelques semaines, le Forma’tour Challenge, véritable tour de France de la prise de parole en public, s’est arrêté samedi dernier à Chalon. A la salle Madeleine Canet à l’Espace Jean-Zay, où une douzaine de jeunes a été accueillie par Ludovic Berteau, président de la Jeune Chambre Economique de Chalon, et par Aurélie Martin-Garraut, présidente de la fédération régionale des Jeunes Chambres Economiques de Bourgogne Franche-Comté et formatrice pour l’occasion. Des jeunes de moins de 25 ans suivis par la Mission locale du Chalonnais et l’EPIDE (Etablissement pour l’insertion dans l’emploi) d’Etang-sur-Arroux.

Une seconde journée le 7 novembre

A raison de deux séances de trois heures, entrecoupées par une pause méridienne, les participants ont appris comment acquérir une certaine aisance oratoire pouvant s’avérer très utile, par exemple lors d’un entretien d’embauche. A Chalon on ne fait pas les choses à moitié. Une seconde journée de formation est programmée le 7 novembre prochain avec pour sujet « joute et débat ».

A l’issue de ces deux journées deux équipes vont être constituées pour défendre les couleurs chalonnaises à la finale Bourgogne Franche-Comté, qui se déroulera dans la Cité de Niépce le 12 décembre prochain dans le cadre du congrès régional des Jeunes Chambres Economiques. Les représentants chalonnais seront opposés devant un jury de professionnels à leurs homologues de l’Ecole de la 2e Chance de Dijon et à ceux de la Mission locale de l’Auxerrois. Sur les onze JCEL (Jeunes Chambres Economiques Locales) que compte la fédération régionale seules trois d’entre elles participent en effet à cette action nationale.

Gabriel-Henri THEULOT