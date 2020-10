GOLF : Plus de 70 joueurs à la Coupe des Jardiniers

Une fois encore, la coupe des Jardiniers a été un succès. Il eut été dommage que l’édition 2020 soit annulée en raison du Coronavirus.

Inscrite de longue date au calendrier golfique 2020, la coupe des Jardiniers a finalement été maintenue malgré la crise sanitaire que nous connaissons. Il faut dire qu’au fil des années la compétition, toujours bien dotée, est devenue un rendez-vous incontournable clôturant la saison.

Si la coupe des Jardiniers a bien eu lieu cette année, par contre elle ne s’est pas déroulé comme à l’accoutumée. Afin de respecter les règles sanitaires en vigueur il n’y a pas eu de remise de prix, suivie du pot de l’amitié, ni auparavant la traditionnelle pause au trou n°9. Qu’importe, la participation a été satisfaisante avec 72 golfeurs en lice. Essentiellement des Chalonnais. Mais on notait également la présence de joueurs d’Avoise, de La Commanderie et de Montceau.

Si la majorité des joueurs s’est affrontée sur 18 trous une petite vingtaine a préféré ne jouer que sur 9 trous. Sur 18 trous la victoire est revenue à la paire familiale composée de Michel et de Florian Achard, laquelle a pris le meilleur sur le duo formé par Gérard Cour et par Jean-Pierre Vitton. Lucas et Pierre Denis, qui partaient favoris, ont dû se contenter de la 4e place, juste derrière l’équipe mixte constituée de Martine Dubreuil et de Philippe Tremeaux. Associé à Bertrand Allegre, Loïc Couvet a survolé l’épreuve sur 9 trous, ne laissant que des miettes à l’adversité.

Chaque participant à cette compétition, disputée en scramble à 2, a reçu soit un pommier d’amour, soit un sac de terreau, offert par la direction du service des espaces verts du Grand Chalon. Un autre lot offert par les principaux fournisseurs du dit service a également été attribué par tirage au sort aux deux membres de l’ensemble des équipes. Très en vogue cette saison avec le Covid-19, l’assiette du golfeur était servie à la remise de cartes. Et pour ajouter à cette journée encore un peu plus de convivialité certains golfeurs n’ont pas manqué de profiter de ce beau dimanche ensoleillé sur la terrasse du club house.

Les résultats

18 trous : brut : 1. Michel Achard (Chalon) - Florian Achard (Chalon) 31, 2. Gérard Cour (Chalon) - Jean-Pierre Vitton (Chalon) 30 ;

net : 1. Michel Achard (Chalon) - Florian Achard (Chalon) 39, 2. Jean-Bernard Denogent (Avoise) - Catherine Sabre (Chalon) 38, 3. Michel Morey (Chalon) - Thibault Morey (Chalon) 38, 4. Gérard Cour (Chalon) - Jean-Pierre Vitton (Chalon) 36, 5. Marc Gely (Chalon) - Luc Carl Fraselle (Chalon) 35, 6. Martine Dubreuil (Chalon) - Philippe Tremeaux (Chalon) 35, 7. Michel Charles (Chalon) - Raphaël Vincent (Chalon) 35.

9 trous : brut : 1. Loïc Couvet (Chalon) - Bertrand Allegre (Chalon) 18, 2. Richard Rothblez (Chalon) - Céline Rothblez (Chalon) 13 ; net : 1. Sébastien Pourette (Chalon) - Damien Petit (Chalon) 21, 2. Loïc Couvet (Chalon) - Bertrand Allegre (Chalon) 20.

Gabriel-Henri THEULOT