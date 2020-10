AVIS DE DECES - Madame Suzanne BETENCOURT née GELET

CHALON-SUR-SAÔNE



Maryse Terrier,

Gérard Bétencourt,

Christian Bétencourt,

Isabelle David,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ses arrière-arrière-petits-enfants,

Mme Andrée Gaugy et Michel,

sa soeur ;

ses neveux et nièces ;

et toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Suzanne BETENCOURT

née GELET

survenu à l'âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 22 octobre 2020 à onze heures quinze en la salle du crématorium de Crissey.

Suzanne repose au funérarium Paccaud à Saint-Marcel.