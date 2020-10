CORONAVIRUS - L’hôpital de Chalon sur Saône interdit, sauf exception, les visites des patients

Confronté à une diffusion rapide du virus, l’hôpital de Chalon Sur Saône interdit les visites des patients à partir de ce jour (26/10/2020).

L’hôpital a conscience que cette décision sera difficile pour les patients et leurs proches. Mais elle vise à garantir la sécurité sanitaire des patients et des professionnels.

Toutefois quelques exceptions sont ouvertes :

- Une visite peut exceptionnellement être autorisée par l’équipe médicale du service, en fonction de la situation de chaque patient. Cette visite se fait alors après contact téléphonique avec le service (appeler le standard qui mettra en relation) et fixation d’un rendez-vous. Les agents de sécurité à l’accueil vérifient que la prise de rendez-vous est effective. Un seul visiteur est autorisé. La visite dure maximum une heure. Elle se fait entre 14h et 18h.

- Pour les patients hospitalisés plus d’une semaine, une visite est systématiquement autorisée chaque semaine. Pour les proches, la procédure est la même : contact avec le service, planification de la visite et visite entre 14h et 18h.

- En ce qui concerne la maternité, le conjoint (ou à défaut une personne au choix de la patiente) est autorisé à accompagner la future maman pour l’accouchement. Il / elle est également autorisé(e) à une visite par jour sans limitation de durée ou d’horaire pour le séjour de la maman en suites de naissance ou en Unité Kangourou, ainsi que dans le service de Pathologie de la Grossesse. Aucun va et vient n’est autorisé. Le visiteur doit rester dans la chambre. Toute sortie est définitive pour la journée concernée.

- Les mêmes dispositions sont applicables pour les parents dont l’enfant est hospitalisé en pédiatrie ou en néonatologie/unité Kangourou.

- En revanche, pour les visites des frères et sœurs en maternité, pédiatrie ou néonatologie/unité kangourou, le principe de la visite exceptionnelle sur rendez-vous après avis de l’équipe médicale s’applique.