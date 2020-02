Quand le maire de gauche de Champforgeuil fait le voeu que Sébastien Martin soit réélu en mars prochain

Un petit cadeau auquel n'était pas préparé le Président du Grand Chalon.

En toute logique, il y a des équilibres politiques sur l'agglomération chalonnaise. René Guyennot est historiquement ancré sur une ligne de gauche alors lorsqu'à l'occasion des voeux de la nouvelle année, adressés aux forces vives de la commune de Champforgeuil, le maire fait le voeu de voir Sébastien Martin "poursuivre la dynamique enclenchée après le mois de mars", cela a eu de quoi irriter quelque peu, les personnalités de gauche réunies ce vendredi soir à la salle des fêtes. Un joli cadeau fait au Président du Grand Chalon avec lequel le maire a souligné "avoir pris plaisir à travailler tout au long de ces 6 dernières années. Quelqu'un que je ne connaissais pas et que j'ai découvert au fil des ans". Le tout prononcé en présence des élus, Cécile Untermaier - députée de la circonscription et de Françoise Verjux-Pelletier et Raymond Gonthier.

Un soutien auquel ne s'attendait pas Sébastien Martin, visiblement ému des propos à son endroit.

Laurent Guillaumé