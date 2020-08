Clovis, 10 ans graine de champion

Clovis NOUGUEYREDE a 10 ans, il a débuté le karting à 5 ans en section loisir, licencié à l'ASK CHALON et coaché par son papa Julien, il enchaîne les entraînements et les compétitions avec succès ! Champion de Bourgogne Franche comté deux années consécutives, Clovis roule en catégorie minime et se classe pour le moment premier au championnat de ligue Rhône Alpes, lors des épreuves du week end dernier à St laurent de mûre. Il est engagé dans plusieurs compétitions notamment le championnat de France et le championnat de Bourgogne Franche Comté pour lequel il disputera sa première course de la saison le week end prochain à Levier, Clovis porte haut les couleurs de sa team et de son club, tout les adhérents de l'ASK CHALON lui souhaitent bonne chance ! Et comme on dit dans le jargon du kart GAZZZZ Clovis !