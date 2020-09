Le Wingsuit de France se donne rendez-vous ce week-end à l'aérodrome de Champforgeuil

Les épreuves de la Coupe de France de Wingsuit

Comme lors des compétitions internationales, la Coupe de France comprendra deux épreuves : l’acrobatique (discipline par équipe, deux performeurs et un vidéoman) et la performance (discipline individuelle). Chacune d’entre elles est déclinée en deux catégories : Nationale 1 et Nationale 2.

La double participation à ces deux épreuves sera possible. Elles seront jugées par des juges officiels selon un nouveau règlement français, très proche du règlement de la Fédération Aéronautique Internationale (FAI).

Les photos et les vidéos de la compétition seront disponibles ici.

Programme de la compétition :

Vendredi 11 septembre :

- 9 heures : briefing

- 10 heures : début de la compétition

- Fin de la journée de compétition à la nuit aéronautique, si la météo ne nous permet pas de stopper plus tôt, qu’un retard sur le nombre de sauts est à déplorer ou que la météo des jours suivants est mauvaise.

Samedi 12 septembre :

- 8 heures : début de la compétition

- Fin de la journée de compétition à la nuit aéronautique, si la météo ne nous permet pas de stopper plus tôt, qu’un retard sur le nombre de sauts est à déplorer ou que la météo des jours suivants est mauvaise.

Dimanche 13 septembre :

- 8 heures : reprise de la compétition - 14 heures : fin de la compétition

- 15 heures : résultats et podiums