20 châtenoyens récompensés pour le fleurissement de leurs habitations

Le concours communal et départemental de fleurissement a vu cette année 2019, une vingtaine d’habitants de Châtenoy-le-Royal s’inscrire pour participer. Un seul niveau contrairement aux autres années puisque les inscrits étaient uniquement en catégorie « maison ou ferme avec jardin et cour ».

Chaque participant s’est vu remettre une composition florale, un bon d’achat chez Jardiland et un sac de terreau, lequel sera livré par les services de la commune.

Un résultat présenté par le Maire Vincent Bergeret, entouré de nombreux conseillers municipaux, dont Madame le Sénateur Marie Mercier et Guy Delamorinière responsable des Espaces verts de la ville. A noter également un membre du jury en la personne de Bruno Cottier, résidant à Châtenoy-le-Royal, mais responsable de son coté des espaces verts de la ville de Chalon-sur-Saône, qui vient d’être nommée elle aussi vile 4 Fleurs.

Le Maire a tenu à féliciter tous les participants pour l’effort important apporté afin de rendre la commune agréable à vivre et à voir : « L’année prochaine nous aurons le passage triennale de la Commission Nationale des Villes et Villages fleuris, lequel viendra se rendre compte du respect du cahier des charges d’une ville comme la notre, classée 4 Fleurs. Vous êtes aussi les artisans de ce Label national. » a souligné le Maire.

Rappelons que ce Concours des Maisons Fleuries et ouvert gratuitement à tous les habitants. Il comportent plusieurs catégories : maison, ferme avec jardin et cour; façades de maisons individuelles dépourvues de jardin ou espaces, immeuble avec balcons, terrasses, fenêtres ou mur fleuris donnant sur la voie publique; commerces, entreprises, structures d’accueil touristique.

Une fiche d’inscription est à disposition chaque année et à déposer dans les derniers jours de juillet afin que le Jury communal et départemental passe pour juger sur la base de différents critères. La participation est gratuite.

Quant aux résultats, outre Charles Goux, rue des Chanterelles classé Hors Concours du fait de sa première place en 2018; les trois premiers sont dans l’ordre : Christine Moine, avenue Mozart; André et Claire Genot, rue Rameau et Monique et Michel Dupont, avenue Lacaille d’Esse. Un grand bravo toutefois aux autres participants. Tous ont pu ainsi partager le verre de l’amitié offert par la Municipalité.

JC Reynaud