Une sortie champignons dans les bois de Marloux

Une idée originale de sortie qui a permis de récolter et découvrir près d’une centaine d’espèces de champignons, comestibles ou non.

Initiée par la mairie de Chatenoy-le-Royal, cette sortie en ce samedi 23 novembre 2019, a été présidée par trois pharmaciens mycologues : Mr et Mme Agary et Mr Le Beurrier, sous les auspices de la Municipalité châtenoyenne, représentée par son premier adjoint, Roland Bertin; des conseillers municipaux; l’ingénieur, chef des services techniques, François Boissier et l’homme vert de la commune, Guy Delamorinière. Une trentaine de personnes étaient présentes pour cette sortie Champignons.

Les bois de Marloux ont offerts, à cette saison un peu tardive, un panel d’une centaine de variétés de champignons. La classification en ce qui concerne la complexité, la dangerosité et la comestibilité ont été savamment expliqués par les intervenants sachant qu’il existe trois grandes catégories parmi les 5000 champignons européens : les champignons à lames, à tubes et à aiguillons.

En prenant contact avec la société de mycologie de Chalon-sur-Saône, à l’Espace Jean Zay des associations, permet de se procurer un maximum de renseignements et livres illustrés, de vulgarisation.

Des remerciements chaleureux vont au droit de ces érudits bénévoles qui ont fait partager avec accessibilité et passion leur savoir. Ce qui valait bien un verre de l’amitié dans la salle des Charmilles, après cette sortie un peu frisquette. En attendant l’organisation d’une exposition sur les Champignons, salle Rameau, programmée pour le 19 septembre 2020.

JC Reynaud