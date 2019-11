Travaux de rénovation de la salle des Charmilles 2

Après la rénovation d’une première salle en 2015 destinée au recueillement des familles, la Municipalité de Châtenoy-le-Royal entreprend la rénovation de la deuxième salle.

Ce qui fut appelées « salles paroissiales », s’agissant des deux salles situées dans la cour du presbytère, attenant à l’église Saint Martin et au cimetière, font partie du patrimoine immobilier de la commune.

Lors du mandat municipal de 2014, il a été prévu au programme la mise à disposition d’une salle pour le recueillement des familles à la suite des obsèques d’un proche, Un programme qui faisait innovation sur le département, les travaux ayant été terminés en 2015. Une salle qui remplit bien ses fonctions et qui permet ainsi aux familles de se retrouver. Un petit espace de coin cuisine a d’ailleurs été aménagé à cette occasion, ainsi que la création de toilettes.

Ce bâtiment date des années 1960 et comporte deux salles. La deuxième salle est toujours dans son état d’origine et nécessite à son tour d’être rénovée car sa conception sommaire, ses huisseries, son isolation, son plafond, son électricité et son chauffage et son revêtement de sol sont tels qu’il devient impossible de mettre à disposition une telle salle, tant aux Amis de l’église Saint Martin, qui en a la possibilité d’utilisation que de l’ouvrir également aux familles pour des obsèques.

La commune a donc décidé d’entreprendre la réhabilitation de la seconde salle dès le début de ce mois de décembre 2019, en se donnant trois mois pour effectuer des travaux en régie, c’est à dire par le personnel communal des Services techniques dont on sait la qualité du travail rendu.

Un cout de réalisation estimé à 47000€ et qui consiste à changer les huisseries; de respecter une isolation RT 2012; de rénover le plafond en intégrant des luminaires type led; d’effectuer la normalisation de toute l’électricité; de rénover le chauffage/climatisation; de réaliser les finitions en peinture et la rénovation du sol.

JC Reynaud