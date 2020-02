Tir Sportif : traditionnelle galette, voeux, travaux et perspectives pour 2020

Sympathique réunion comme sait le faire le Tir Sportif de Châtenoy-le-Royal avec un verre de l’amitié et la traditionnelle galette dans le pas de tir à 10 mètres.

L’occasion pour la présidente Yvonne Le Floch de présenter ses voeux à tous et à toutes et de remercier à nouveau celles et ceux qui se donnent pour assurer le bon fonctionnement du club.

De son coté Daniel Guillot a fait le point sportif de ce début de saison sachant que 30 tireurs sont qualifiés pour aller faire les Championnats de France In Door à Niort en février. Que par ailleurs le club a été retenu par l’UFOLEP pour organiser les Finales nationales en juillet 2020, l’occasion pour lancer un appel aux bénévoles car il s’agit d’une importante manifestation sportive.

Un club qui s’active

Par ailleurs le vice-président a fait part des travaux réalisés, par les membres du club et aidés par des fidèles supporters, à l’intérieur du stand Guy Chapuis. A savoir :

- la mise en place d’un SAS de sécurité dont l’accès ne peut être donné que par la possession d’un badge. Il a fallu pour cela mettre en place une ossature métallique à l’entrée

- la sécurisation de l’armurerie et des pas de tir à 25 mètres et 50 mètres

- l’aménagement de la salle de réception pour permettre des animations et recevoir des entreprises qui souhaitent réaliser des ateliers avec leur personnel, voir avec des clients.

- sans oublier les étagères construites pour recevoir les très nombreuses récompenses que peut obtenir le club en compétitions

Pour 2020 l’urgent est de remplacer les actuels pare-balles du pas de tir à 50 mètres afin que ceci soit en place pour juillet lors des Finales UFOLEP.

Parmi les invités à cette sympathique réunion on notait la présence de Gérard Tollard, président départemental des Médaillés de la Jeunesse et Sport qui fit remarquer aux membres du Tir Sportif que le bénévolat est dans les gènes de chacun « que ce bénévolat perdure comme il est, car il s’agit d’une véritable institution dans le club. »

Autres invités, Isabelle Dechaume, vice-présidente du Conseil départemental et Conseillère départementale du canton en binôme avec Vincent Bergeret, maire de Châtenoy-le-Royal, ce dernier a renouvelé ses voeux : « Que 2020 soit une belle année sportive à tous. Je tiens à vos féliciter pour votre engagement dans ce bénévolat car vous êtes un exemple sur la commune et je vous souhaite une bonne continuation pour votre saison sportive. » pour passer ensuite au verre de l’amitié et à la galette.

