L’église St Martin de Châtenoy-le-Royal se dote d’une Croix dans le choeur

Au cours de la messe dominicale dans l’église Saint Martin de Châtenoy-le-Royal, le Père Jean-Robert Courtot a béni la Croix qui domine le choeur et visible ainsi dès l’entrée dans la nef.

Sous l’impulsion de l’association les Amis de l’église Saint Martin de Châtenoy-le-Royal, que préside André Genot, il a été décidé de faire réaliser une Croix stylisée en employant la technique de vitrail. Cette Croix a trouvé sa place logique au dessus du tabernacle, juste en dessous du vitrail du Sacré-Coeur et du manteau pourpre de Saint Martin peint sur le mur du Choeur.

Une oeuvre conçue et réalisée par une artiste mâconnaise, Catherine Thivent, laquelle a utilisé une technique de vitrail fusing. Une technique dont elle nous a fait part et que vous pourrez découvrir dans l’article la présentant.

Cette Croix est en verre et elle a pu se concrétiser grâce à une souscription publique auprès des habitants de la commune de Châtenoy-le-Royal désireux d’apporter une part supplémentaire au Patrimoine de la ville. Ce sont 80 donateurs qui ont ainsi participé pour l’aspect financement, mais aussi avec la collaboration des services municipaux et de l’entreprise Dodille pour en assurer la pose et l’éclairage.

Une Croix qui a donc été bénie par le curé de la Paroisse du Bon Samaritain, Jean Robert Courtot, assisté par le Père Laurent Renaud, lors de la messe de ce dimanche 19 janvier 2020, en présence du maire de Châtenoy-le-Royal, Vincent Bergeret et de membres du Conseil Municipal.

Un bel instant commémoratif tant par l’intensité de la cérémonie religieuse et la présence de nombreux fidèles dans l’église, que par la valeur morale et symbolique de voir cette Croix marquant si besoin était, le sens donné à une église chrétienne amplifiant la marque de respect au regard d’un tel édifice. L’artiste Catherine Thivent ayant apporté indiscutablement un sens biblique au travers des couleurs et des formes.

