Samedi 25 janvier 2020 : Concert de l’Harmonie Banda à la salle des fêtes

C’est un gros week-end que réserve au public, l’Harmonie Banda Desperados de Châtenoy-le-Royal avec un concert le samedi 25 et un loto le dimanche 26 janvier 2020.

Le Concert de l’Harmonie Banda Desperados est toujours un évènement important dans la vie culturelle et particulièrement musicale de la commune de Châtenoy-le-Royal. L’année 2020 ne va pas déroger à ce principe quasiment institutionnel et surtout empreint d’une grande convivialité, comme savent le faire les musiciens châtenoyens au caractère « Desperados ». Surtout ne faites aucune allusion à une marque de bière quelconque car c’est avant tout la musique qui les passionne.

Samedi 25 janvier dès 20h30 l’Harmonie Banda de Châtenoy-le-Royal ouvrira la soirée en première partie avec beaucoup de nouveautés dans leur répertoire. Surtout l’occasion de faire connaissance officielle avec le nouveau Chef qui dirige cette Harmonie Banda depuis la rentrée suite au départ de Stéphane Maitrot, pour d’autres cieux lyonnais.

Une première partie qui fera place à un programme tourné plus vers de l’harmonie que vers de la banda, mais qui n’enlève en rien son caractère festif et surtout son excellence musicale. Pour avoir entendu une répétition les pièces musicales nécessitent une parfaite connaissance instrumentale, et en cela les musiciens châtenoyens en ont une excellente maitrise. Si vous ajoutez la surprenante oreille musicale du chef, cette première partie devrait être un grand moment musical.

La seconde partie se déroulera en deux temps. En premier le public retrouvera le chef Quentin Sigonney en compagnie de sa famille du Big Band de Feigères dans l’Ain ( Pays de Gex). Une quinzaine de musiciens dont une chanteuse qui offriront un répertoire Jazz Funky. Préparez-vous à taper du pied…. Un programme bien aguerri en la matière qui va certainement donné des idées de la suite du répertoire (peut être) que pourrait avoir l’Harmonie Banda mais surtout, répétons-le, de faire connaissance du nouveau chef dont l’instrument préféré est la flute traversière.

Bien évidemment les deux ensembles musicaux se retrouveront en fin de programme pour deux interprétations communes qui ne pourront qu’élever le niveau musicale d’une telle soirée.

L’entrée est gratuite, c’est dire qu’il ne faudra pas tarder à venir dans la salle des fêtes ce samedi 25 janvier 2020, l’ouverture des portes étant à 20h pour un concert débutant à 20h30. Bien évidemment il sera possible aussi de passer par la buvette ou de consommer une petite restauration, histoire d’être en forme et revenir le lendemain dans ce même lieu pour un loto avec de beaux lots (voir notre prochain article)

JC Reynaud