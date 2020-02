Les photos du jour : pluie et conséquence d’une St Vincent Tournante

Juste histoire de se détendre le jour de la cérémonie des Voeux du maire au personnel communal de Châtenoy-le-Royal :

Un regroupement de parapluies, bien utiles en ce lundi 27 janvier 2020, la frimousse des anges se séchant dans « le p’tit coin de paradis » de la salle Rameau et leur proposant un peu d’abri.

Quand à Anne-Marie, pour celles et ceux qui l’aime bien, elle est arrivée à la cérémonie des voeux du Maire avec une gouttière à la cheville. Surtout ne lui dites pas que c’est le résultat d’une surconsommation à la St Vincent Tournante, du coté de Gevrey Chambertin, c’est tout simplement un accident de parcours et il faut la croire, sans autre commentaire, sinon gare ! Bon et gentil rétablissement.

JCR