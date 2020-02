Speranta tire les Rois avant de tirer sa révérence

L’ante pénultième galette de cette année 2020 est attribuée à l’association Speranta, dont on sait tout son attachement et son dévouement, de la part des bénévoles qui en font partie, pour apporter depuis de très nombreuses un peu de confort et de réconfort du coté de la Roumanie.

En 2020 ce sera sans doute le dernier voyage qu’effectuera l’association du coté de Sibiu et Bratila. Le président Jean-Claude Derain l’a plus ou moins annoncé déjà depuis quelques semaines, pour des raisons simples : « Les besoins d’une époque ne sont plus du tout les mêmes aujourd’hui et à la limite ils ont moins d’utilité. Nos correspondants locaux ont aussi pris de l’âge et le pays n’est plus dans le même contexte politique. Il faut savoir aussi qu’un voyage pour aller là-bas et revenir c’est 1000 euros de frais pour notre association qui ne vit que de ses cotisations. Nous avons donc décidé de faire un dernier voyage en 2020 et puis nous rendrons les clés de notre local, vide de tous ce que le nombreux donateurs ont pu nous demander de transmettre dans les villages ou nous allions. »

Le Maire Vincent Bergeret est venu saluer l’équipe de bénévoles et partager cette ante pénultième galette de l’année 2020 au local Semard installé dans le quartier des Rotondes.

JC Reynaud