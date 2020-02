Stage de chant choral avec l’association Domisol de Châtenoy-le-Royal

L'association Domisol de Chatenoy le Royal organise les 15 et 16 février 2020, un stage de chant choral ouvert à tous.

Un week-end ouvert à tous les passionnés de chant, à la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal, avenue Maurice Ravel. Les participants auront comme coach Andrée Breault, chef de choeur québécoise, fondatrice entre autre de l'ensemble « Vocal 80 ». Geoffrey Bouthors compositeur et chef de choeur français qui dirige également plusieurs chorales et enfin Merwan Djane, pianiste et professeur au conservatoire de Chalon-sur-Saône complèteront cet encadrement de techniciens de la musique et du chant choral.

Les participants interprèteront des musiques telles que Slimane et Vitaa « Avant toi », des chansons de Marc Lavoine ou bien des Innocents... Un programme très enrichissant pour tous les amoureux de la musique.

Cout pour les deux jours de stage : 85 euros avec deux repas inclus (détail des deux journées sur l’affiche ci-dessus)

Inscription : [email protected] ou au 06.51.40.95.94

JCR