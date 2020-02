Vendredi 21 février 2020 : Concert par le choeur Singall Gospel

Le choeur dijonnais Singall Gospel sera à la salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal pour présenter un programme varié et chaleureux

La commune de Châtenoy-le-Royal par la volonté de ses élus, a tenu à faire revenir ce groupe musical dijonnais qu’est choeur Singall Gospel, une référence en Bourgogne.

Singall Gospel est basé à Dijon. Il est composé de quelques 80 choristes d’horizons variés et rassemblés autour d’une valeur commune : faire de la musique ensemble. Depuis plus de 20 ans Singall Gospel chante du gospel, du négro spiritual et du classique, une manière de se frotter avec succès à des musiques dont a toujours plaisir à entendre, voir participer.

Pour ce vendredi 21 février 2020 le choeur se présentera un spectacle ou il sera possible d’entendre des morceaux grandioses, des chants intimistes et des airs connus qui rentrent et restent dans la tête

Pour ce spectacle il est recommandé et conseillé de venir retirer ses places soit :

- à la mairie de Châtenoy-le-Royal, 10 rue du Bourg

- à la bibliothèque municipale, place Berlioz, avenue Mozart

- au CCAS Arc en Ciel, 2 rue Colette.

Prix des places :

5€ pour les Châtenoyens

10€ pour les extérieurs

gratuit au moins de 18 ans et étudiants

Le jour même du spectacle les places seront à un prix unique de 10€

Concert Singall Gospel, Vendredi 21 février 2020, 20h30, salle des fêtes avenue Maurice Ravel à Châtenoy-le-Royal

JC Reynaud