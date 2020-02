Tennis de table : 3e tour des Grands prix jeunes et détection.

Dimanche 9 février 2020, sept Châtenoyens étaient engagés pour le 3e tour du Grand prix jeunes avec des résultats logiques en fonction de la composition des équipes.

Résultats Tableau 2 : de 1041 à 1240 points.

Bien qu’ayant changé de tableau suite aux nouveaux classements de seconde phase, les frères Jayet, Nicolas et Mathew, terminent de nouveau à la première place, ce qui est très encourageant pour la suite.

RésultatsTableau 1 : de 1000 à 1040 points.

Neuvième place pour Vincent Meulien associé à Corentin Tissier, Tom Moncamp associé à un jeune du TT Haut Mâconnais 30ième, suivis de Léa Gayer et Gabin Levaufre 31ième. Des progrès restent à faire pour atteindre à minima le milieu de tableau.

Et Trois jeunes engagés au Grand prix détection pour ce 3ième tour, Assia Sakiou, Tom Vialet et Robin Marquine.

En tableau 1: Robin Marquine termine 5ième; en tableau 3 Tom Vialet termine 1ier; en tableau 4 Assia Sakiou termine 6ième. Le président Jacques Brulé adresse ses félicitations à ces trois jeunes, espérant que pour le prochain tour plus de jeunes seront disponibles.

