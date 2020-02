Pratiquer le Taï Chi Zen à Châtenoy-le-Royal s’est toujours possible !

Une nouvelle association est née le 31 janvier 2020 afin de continuer à pratiquer le Tai Chi Zen sur la commune.

Méthode de relaxation et art martial, le Taï Chi est une sorte de gymnastique d’origine chinoise qui se pratique de plus en plus pour tous les bienfaits que peut apporter ce savant mélange de gestes et de postures, dont on se plait avoir le mouvement d’ensemble pratiqué dans la salle de danse du centre Berlioz par les adhérents à l’association Tai Chi Zen de Châtenoy-le-Royal.

Des gestes qui vous laisse penser à un ballet harmonieux et continue ou la tête et le corps se doivent d’être très concordant pour permettre à la mémoire de renvoyer aux membres du corps les gestes qui soignent et qui aident à oublier les mots et les maux. « On sent une véritable libération dès que commencent les mouvements codifiés et les enchainements faisant partie de cet enseignement que nous donne Sabine Breze, notre intervenante bénévole. » souligne Daïna Machecourt, présidente de l’association.

Il faut regarder et chercher à comprendre les gestes et les postures qui n’ont rien d’aléatoires. Il y a des règles de base qu’il faut assimiler par une formation de base pour ceux qui débutent et qui, par la suite, deviennent une interprétation à travers le geste de cette discipline, de toute évidence bonne pour la santé et pour la longévité. Le Taï Chi est une énergie corporelle qui circule au sein de l’organisme et qui assure aussi un rôle préventif en prenant conscience de chaque partie de son corps. A entendre les adhérents de ce lundi dernier 24 février 2020, le Taï Chi leur permet d’évacuer sainement le stress, de trouver un équilibre mental et physique, tout en développant la souplesse et la coordination.

Si vous voulez pratiquer le Taï Chi Zen à Châtenoy-le-Royal, quel que soit votre âge, il faut vous acquitter d’un droit d’entrée de 30€ pour l’année, puis une cotisation trimestrielle de 30€. Les cours ont lieu à la salle de danse du Centre Berlioz, avenue Mozart, à coté de la Bibliothèque Municipale le lundi de 10h à 11h30 et le vendredi de 18h30 à 20h. En été, les séances ont lieu dans le magnifique cadre de l’étang Chaumont.

Les inscriptions sont prises par la Présidente en lui téléphonant au 06 70 08 36 96 ou en venant se rendre compte sur place les jours de cours.

JC Reynaud

Notre photo : de g à dr : Monique Bordet, vice-secrétaire; Marie-Jo Bertin, vice-présidente; Daïna Machecourt, présidente et Sabine Breze, intervenante et membre du Conseil d’Administration. Les autres membres composant le bureau : Chantal Doyen, secrétaire; Valérie Vion, trésorière; Nicole Rémy, trésorière adjointe.