« Châtenoy pour la transition », troisième liste en lice pour les Municipales 2020

Derrière Pascal Legoux, ses colistiers se sont faits connaître et ont présenté un programme démocratique, énergétique et environnemental en dix actions.

Bien évidemment il a appartenu à la tête de liste, Pascal Legoux, de lancer cette soirée du jeudi 27 février 2020 dans la salle des fêtes. Devant une quarantaine de personnes venue l’écouter, le leader de l’équipe « Châtenoy pour la transition » a souligné l’importance de cette élection et a mis en avant la volonté commune de son équipe : « C’est un engagement avec des hommes et des femmes qui veulent partager leurs convictions dans l’intérêt général. Une équipe qui représente la population de Châtenoy et qui a une bonne connaissance du territoire de notre commune. Nous avons bâti un programme grâce au porte à porte que nous avons eu en contactant les habitants. C’est un projet cohérent et réaliste avec des initiatives concrètes en faisant un état des lieux de toutes les compétences. Nous avons construit un programme qui correspond aux attentes de la population. De plus nous sommes quelques-uns à avoir une bonne connaissance des choses municipales de par notre investiture dans ce dernier mandat. »

Avant de laisser la parole à des colistiers pour présenter les dix points du programme, Pascal Legoux a tenu à indiquer que ce projet était dans une perspective pour les dix prochaines années et en adéquation avec les besoins : « Ceci grâce à des réunions ou chacun a pu s’exprimer, donner un avis afin de répondre au plus prêt à l’aménagement de l’espace public. Un travail qui est fait pour rétablir la confiance des habitants auprès de leurs représentants. une véritable concertation démocratique, énergétique et environnementale. »

Les 10 points du programme

Un document va être distribué dans les boites aux lettres dès ce vendredi 28 février 2020 donnant tout le détail de ce projet de « Transition démocratique, énergétique et environnemental », dont voici la liste :

- un plan pluriannuel de la voirie avec une réhabilitation des voiries et aussi permettre une mobilité inclusive

- une vie municipale avec une permanence des élus, sans rendez-vous, afin d’entendre les problème exposer en fonction des compétence communale ou du Grand Chalon.

- une concertation autour des projets de quartier invitant les habitants de Châtenoy-le-Royal à exprimer leur avis pour des actions possibles.

- Information et transparence seront deux axes importants pour communiquer en direction des habitants en développant les supports d’information (Flash revu et Site interactif) et en diffusant des informations en ligne.

- Coté Transport collectif une renégociation avec le Grand Chalon sera établie pour apporter un accès plus rapide avec Chalon et couvrir tous les quartiers de la commune.

- un point dénommé « Abonnement Grand Air + » dans lequel il est prévu une prise en charge par la municipalité de l’abonnement des transports aux scolaires, apprentis et étudiants résidant à Châtenoy-le-Royal.

- un plan vélo dit « ambitieux » avec la création de pistes cyclables et parkings à vélos. Avec en arrière-plan une meilleure liaison avec les groupes scolaires, bâtiments publics et en sécurisant les trajets scolaires, tout en attirant l’attention sur l’utilisation de ce moyen de déplacement.

- Vers des Jardins partagés avec l’aménagement d’un espace naturel de maraîchage et d’arboriculture partagé par les habitants. Un lieu, en coeur de ville pour favoriser le lien social, la convivialité et surtout favoriser la biodiversité.

- Des aménagements d’espaces verts seront privilégiés dans chaque quartier. la aussi pour devenir des lieux de convivialité et de partage avec des pôles d’animation.

- Le dernier point est en direction de la sécurité avec le création d’un 4e poste de policier municipal afin de renforcer le lien entre la police et les habitants et mieux assurer une présence de terrain et de proximité.

En conclusion de cette présentation Pascal Legoux a rappeler combien ces dix actions étaient fortes dans le projet de « Châtenoy pour la transition » et de souligner : « Vous avez le choix de porter votre vote sur trois listes : une liste qui fera part de son projet que le 11 mars, ce qui semble un peu tardif; une liste menée par une suppléante d’un député de la République en Marche et la liste de notre équipe qui redonnera une place aux habitants de Châtenoy avec une ambition responsable. »

Une nouvelle réunion publique aura lieu le lundi 9 mars, salle Rameau à 20h ou il sera possible de poser des questions sur ce programme.



JC Reynaud