Tennis de table : Finales de classements pour les pongistes du Département

Près de 200 pongistes ont évolué durant deux jours sur le parquet du gymnase Alain Colas de Châtenoy-le-Royal afin d’améliorer leurs classements que ce soit en individuel (hommes et femmes) ou en doubles.

Une organisation impeccable placée sous la responsabilité du club local ASL Tennis de table de Châtenoy-le-Royal que préside Jacques Brulé et bien évidemment coordonnée sportivement par les juges du Comité de Saône-et-Loire de la Fédération Française de Tennis de Table. L’adjoint au sports de la ville de Châtenoy-le-Royal, Henri Lombard et le président de l’Office Municipal des Sports Jean-Marc De Micheli sont venus saluer compétiteurs et dirigeants.

Nous indiquons uniquement ci-dessous les résultats individuels de ces finales par classement et dans un Top 10. Les résultats en double étant très difficiles à interpréter visuellement afin de faciliter une lecture compréhensible.

JCR



Finales par classement

DAMES 500 A 599

1 COLLIN Marine SAINT REMY TT Moins de 17 ans 562 5

2 DARROUX Charlene UPCV LE CREUSOT Moins de 40 ans 554 5

3 DUPONT Margot UPCV LE CREUSOT Moins de 11 ans 500 5

4 REBILLARD Annie SENNECEY TT Moins de 70 ans 533 5

5 LECOMTE Nathalie CHAGNY TT Moins de 50 ans 556 5

6 CARLET Estelle TT NOLAY Moins de 40 ans 500 5

7 MORFU Carla VAILLANTE AUTUN Moins de 11 ans 500 5



DAMES 600 A 799

1 VALLOT Justine JS OUROUX TT Moins de 17 ans 724 7

1 MOIROUX Julie CHALON TT Moins de 19 ans 912 9

1 BLANCHARD Justine CP MONTCELLIEN Moins de 40 ans 1 139 11

2 BROMBIN Hélène UPCV LE CREUSOT Moins de 40 ans 741 7

2 DEGRANGE Claire UPCV LE CREUSOT Moins de 40 ans 987 9

3 COLLIN Karine SAINT REMY TT Moins de 50 ans 775 7

4 DUPONT Isabelle UPCV LE CREUSOT Moins de 40 ans 649 6

MESSIEURS 500 à 899

1 AUDIC Benjamin TT SOMME LOIRE Moins de 40 ans 827 8

2 DE HAAN Martin VAILLANTE AUTUN Moins de 60 ans 823 8

3 AYMARD Mayron UPCV LE CREUSOT Moins de 21 ans 683 6

4 FOUCHET Mickael CP MONTCELLIEN Moins de 40 ans 873 8

5 THEVENOT Stéphane ASL CHATENOY Moins de 50 ans 872 8

6 GOIN Nicolas UPCV LE CREUSOT Moins de 40 ans 844 8

7 PRETET Michel ATT DU BREUIL Moins de 70 ans 693 6

8 HENOUX Eddy CHALON TT Moins de 40 ans 897 8

9 BARNAY Sebastien VAILLANTE AUTUN Moins de 50 ans 761 7

10 DARROUX Michael UPCV LE CREUSOT Moins de 20 ans 718 7



MESSIEURS 900 A 1099

1 BIJARD Camille UPCV LE CREUSOT Moins de 17 ans 954 9

2 RAMETTE Christophe VAILLANTE AUTUN Moins de 60 ans 1 028 10

3 LAGNEAU Cedric EPLR CHARNAY Moins de 50 ans 1 010 10

4 FREMONT Antoine CHALON TT Moins de 40 ans 1 056 10

5 BROMBIN Elouan UPCV LE CREUSOT Moins de 12 ans 1 023 10

6 VIEILLARD Pierre FC GUEUGNON Moins de 40 ans 1 099 10

7 ROBART Cyril EPLR CHARNAY Moins de 50 ans 1 037 10

8 BALENCY Thomas CHAGNY TT Moins de 19 ans 959 9

9 MORFU Mattéo VAILLANTE AUTUN Moins de 19 ans 1 022 10

10 FEVRE Anthony SAINT REMY TT Moins de 40 ans 1 041 10

MESSIEURS 1100 à 1299

1 ALONSO Steven CHALON TT Moins de 40 ans 1 277 12

2 CHEVROT Loic VAILLANTE AUTUN Moins de 40 ans 1 162 11

3 BERLAND Romain MACON TT Moins de 21 ans 1 265 12

4 MATHEY Bastien SAINT REMY TT Moins de 40 ans 1 269 12

5 MONNIER Michael ATT DU BREUIL Moins de 40 ans 1 233 12

6 CHAUVIN Jerome CHALON TT Moins de 40 ans 1 173 11

7 CORREIA Enzo FC GUEUGNON Moins de 18 ans 1 279 12

8 AUDIC Maxime TT SOMME LOIRE Moins de 21 ans 1 189 11

9 GURNAUD Regis ATT DU BREUIL Moins de 40 ans 1 193 11

10 GERMAIN Sébastien VAILLANTE AUTUN Moins de 50 ans 1 194 11