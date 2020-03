Samedi 7 Mars 2020, Jazz à Châtenoy-le-Royal, il reste quelques places !

L’association Accordéon Musique et Chants et la Municipalité, présente une nouvelle soirée exceptionnelle autour de grands noms du jazz, blues, soul sur deux parties de programme exceptionnelles.

Une première partie qui laisse place avant tout à la jeunesse avec la talentueuse chanteuse Manon Nijenhuis qui interprètera ses propres compositions personnelles aux rythmes jazz et soul, accompagnée par une trio de jeunes musiciens européens, connus et reconnus s’agissant de Joseph Bijon à la basse électrique, Clément Drigon à la batterie et Jetse De Jong au piano.

La seconde partie avec un groupe crée pour cette soirée le Hein de Jong Group qui, sur une idée de Christophe Drigon, rendra un hommage à Pink Martini et pour les avoir entendu en répétition ce vendredi soir, il y aura une vrai et grand répertoire musical

Un groupe composé d’Emmanuel Pierre au trombone, Sandrine Drigon au clavier, Jetse de Jong au piano, Daniel Bombardella à la contre-basse, Christophe Drigon à la batterie et le vibraphoniste Hein de Jong. C’est peu dire de la qualité de cet ensemble musical auquel se joindra pour deux chansons la jeune Manon Nijenhuis.

Une grande soirée en perspective pour ce samedi 7 mars 2020 à 20h30, dans salle des fêtes de Châtenoy-le-Royal, avenue Maurice Ravel.

Attention il ne reste que quelques places et in serait bon de téléphoner avant de vous rendre à la salle des fêtes.

Le droit d’entrée est de 15€. Pour réserver sa table au 06 19 43 06 75. Bar et petite restauration salée/sucrée assurée par l’association.

