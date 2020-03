MUNICIPALES - A Châtenoy le Royal, "une petite touche de fraîcheur"

Ils n'étaient guère qu'une quinzaine pour écouter la présentation du programme développée par Marine Mangione et ses colistiers, mais les uns et les autres ont tenu à présenter leur programme municipal. Les explications d'info-chalon.com.

A l'exception deux dont la tête de liste, ils n'ont aucun engagement politique, ni même le passif d'une campagne électorale. Et c'est sans doute ce qui permet de les réunir et de les motiver. A l'occasion de la présentation du programme concocté par Marine Mangione et ses colistiers de "Ensemble pour un nouveau départ pour Châtenoy", ils ont tenu bon malgré l'exercice très délicat de prendre la parole en public. Un exercice pas forcément des plus simples lorsque vous vous lancez dans un tel défi.

Marine Mangione a tenu à réexprimer les raisons de son engagement dans cette campagne, "j'écoute et le privilégie la concertation avec les forces vives de notre ville et ses habitants. La recherche du consensus et la culture du résultat sont au coeur de ma gestion. Chercher la meilleure solution à chaque problème, s'ouvrir et accepter toutes les bonnes idées, faire rimer pragmatisme et volontarisme" a lancé la candidate, avant de conclure en s'en prenant à la candidature de Vincent Bergeret, "le choix d'une personne imposée".

A tour de rôle, les colistiers de Marine Mangione ont effleuré un certain nombre de propositions telles que la rénovation de l'éclairage public, la mise en place d'une application ou d'un site pour prévenir la délinquance, l'accessibilité aux malvoyants de la signalétique des passages piétons, le gel de la fiscalité locale sur l'ensemble du mandat. Côté environnement, la liste n'est pas en reste et propose l'instauration d'un minibus électrique avec l'idée de raccorder le hameau de Corcassey, la création d'un jardin partagé biologique, la création d'un kiosque Réco pour les bouteilles plastiques, la plantation d'un arbre à chaque naissance, la mise en place d'abri-livres à l'image de ce qui a été fait à Saint Rémy. Du côté de la vie démocratique communale, la liste portée par Marine Mangione propose l'instauration de référendums locaux pour les projets structurants, la mise en place d'espace de paroles tous les trimestres, la création d'un conseil municipal des enfants, l'accompagnement à la parentalité... Marine Mangione va même plus loin en s'engageant à interdir l'installation de cirques avec animaux sauvages, la création d'un mini-golf à la Maison des seniors, la création d'un comité des fêtes avec l'aide des commerçants, le développement d'une offre éducative périscolaire de qualité le mercredi...

Des propositions issues de l'univers citoyen qui anime cette liste.

Laurent Guillaumé