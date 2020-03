Elections Municipales 2020 : Pour aller voter ce dimanche 15 mars 2020

La commune de Châtenoy-le-Royal a pris toutes les mesures sanitaires afin de permettre à tous les habitants électeurs d’aller voter sans risque majeur

Les bureaux de vote pour les élections municipales de ce dimanche 15 mars 2020 seront ouverts entre 8h et 18h

En raison de l’épidémie actuelle du Coronavirus et pour permettre à tous les électeurs de participer sans risque, la Municipalité châtenoyenne a mis en place un certain nombre de précautions afin de rassurer tous les électeurs et particulièrement les personnes les plus âgées. Des précautions simples et absolument contraignantes si chacun respecte celles-ci :

- Chaque électeur est invité à apporter son stylo personnel afin de signer la feuille d’émargement, noir ou bleu, non effaçable. A défaut un stylo à usage unique sera prêté. Il suffira de montrer, sans la transmettre, sa carte d’identité et sa carte d’électeur aux assesseurs lors du vote (documents obligatoires pour pouvoir voter).

- Il est demandé à chaque électeur de saluer seulement verbalement les personnes de sa connaissance, dont les membres des bureaux de vote.

La vigilance de tous est demandée, chacun peut ainsi se rassurer et venir voter en toute quiétude : tout est mis en oeuvre pour assurer la sécurité de ce scrutin.

Pour plus d’information concernant le coronavirus Covid-19 au plan national et dans notre département :

- www.gouvernement.fr/info-coronavirus

- pour toutes questions non médicales, plateforme téléphonique nationale gratuite, 24 h sur 24, 7 jours sur 7 : 0 800 130 000

Pour suivre les informations diffusées par l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté : https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/, Twitter et Facebook @arsbfc et par la préfecture de Saône-et-Loire : www.saone-et-loire.gouv.fr/, Twitter et Facebook @Prefet71

JC Reynaud